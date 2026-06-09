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Lolos Liga Champions 2026-2027, Presiden Como 1907 Ingin Hadapi Manchester United hingga Real Madrid!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 09 Juni 2026 |02:36 WIB
Lolos Liga Champions 2026-2027, Presiden Como 1907 Ingin Hadapi Manchester United hingga Real Madrid!
Presiden Como 1907, Mirwan Suwarso, tidak main-main menatap Liga Champions 2026-2027 (Foto: Instagram/@comofootball)
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PRESIDEN Como 1907, Mirwan Suwarso, tidak main-main menatap Liga Champions 2026-2027. Ia bahkan menginginkan klubnya berhadapan dengan Manchester United dan Real Madrid!

Sejarah diukir Como 1907 pada akhir musim Liga Italia 2025-2026. Untuk pertama kali dalam sejarah klub, I Lariani mampu menembus kompetisi Eropa.

1. Real Madrid

Como 1907 lolos ke Liga Champions 2026-2027 como_1907

Tidak tanggung-tanggung, Como 1907 memesan satu tiket ke fase utama Liga Champions 2026-2027 usai finis keempat. Mereka meraihnya secara dramatis di pekan-pekan terakhir.

Mirwan mengaku momen Como 1907 lolos ke Liga Champions 2026-2027 sungguhlah indah. Ketika ditanya siapa yang diinginkannya menjadi lawan di fase liga, ia menyebut dua klub raksasa Eropa.

“Itu adalah momen yang indah ketika kami lolos, tetapi kami tidak merasa terlalu excited karena memilih fokus untuk memahami apa yang sudah kami capai,” kata Mirwan, dikutip dari Football Italia, Selasa (9/6/2026).

“(Lawan) siapapun akan terasa hebat, tetapi menghadapi Manchester United dan Real Madrid di (kandang) Como akan sangat fantastis,” tukas pria berpaspor Indonesia itu.

 

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