Media Vietnam Ikut Bangga Lihat Calvin Verdonk Bakal Main di Liga Champions 2026-2027

MEDIA Vietnam, Tienphong VN, ikut bangga melihat Calvin Verdonk bakal bermain di Liga Champions 2026-2027 bareng LOSC Lille. Sebab, pemain Timnas Indonesia itu berhasil mengangkat wajah sepakbola Asia Tenggara di mata dunia.

Verdonk sukses mengantar Lille lolos ke Liga Champions 2026-2027. Kepastian itu didapat setelah Les Dogues finis di peringkat ketiga klasemen akhir Liga Prancis 2025-2026.

Pada musim ini, Verdonk tidak hanya menjadi penghangat bangku cadangan. Pemain Timnas Indonesia itu menjadi sosok krusial di lini pertahanan dengan 26 penampilan plus satu assist di semua kompetisi.

1. Ada 1 Pemain Lagi

Tidak hanya Verdonk, pemain Asia Tenggara lainnya juga berpeluang tampil di Liga Champions musim depan. Sosok itu adalah Erawan Garnier yang membela klub Prancis lainnya, Lens.

RC Lens berhasil finis di posisi kedua klasemen akhir Liga Prancis sehingga mendapat tiket ke Liga Champions musim depan. Tienphong menilai, kedua pemain ini mengangkat marwah sepakbola Asia Tenggara.

"Ini memungkinkan dua bintang Asia Tenggara untuk tampil di panggung dunia. Ini bukan hanya sumber kebanggaan pribadi, tetapi juga dorongan besar untuk mengangkat posisi sepakbola kawasan ini di peta dunia," tulis Tienphong dikutip pada Selasa (19/5/2026).