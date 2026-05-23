HOME BOLA LIGA INDONESIA

5 Fakta Menarik di Balik Keberhasilan Persib Bandung Sabet Gelar Juara Super League 2025-2026

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 23 Mei 2026 |19:45 WIB
Persib Bandung juara Super League 2025-2026. (Foto: Instagram/persib)
BANDUNG Persib Bandung sukses mengukuhkan diri sebagai raja sepak bola Indonesia setelah resmi merengkuh gelar juara kompetisi kasta tertinggi, Super League 2025-2026. Kepastian trofi ini didapat usai tim berjuluk Maung Bandung tersebut bermain imbang tanpa gol alias 0-0 kontra Persijap Jepara di laga pamungkas yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (23/5/2026) sore WIB.

Persaingan di tangga juara musim ini terbilang sangat dramatis. Persib Bandung dan Borneo FC sama-sama mengakhiri kompetisi dengan koleksi poin kembar, yakni 79 poin.

Meski memiliki poin identik dan di laga lain Borneo FC menang telak 7-1 atas Malut United, takhta tertinggi tetap menjadi milik Pangeran Biru karena unggul dalam regulasi rekor pertemuan (head-to-head).

Keberhasilan luar biasa ini tidak hanya menambah pajangan trofi di lemari klub, tetapi juga melahirkan sejumlah catatan bersejarah yang mencengangkan.

1. Dinasti Emas Bojan Hodak

Keberhasilan Persib mempertahankan gelar juara musim ini tidak lepas dari tangan dingin sang juru taktik asal Kroasia, Bojan Hodak. Sejak mengambil alih kursi kepelatihan dari Luis Milla beberapa musim lalu, ia sukses membangun kedisplinan tinggi dan menyatukan visi bermain anak asuhnya.

Persib Bandung juara Super League 2025-2026. (Foto: Instagram/liga1match)

Berkat taktik jitunya, Bojan Hodak sukses mengukir tinta emas dengan menyabet penghargaan Pelatih Terbaik (Best Coach) serta trofi juara liga selama tiga musim berturut-turut bersama satu klub. Rekor hat-trick juara liga di era profesional ini (musim 2023-2024, 2024-2025, dan 2025-2026) sekaligus menjadi sejarah baru yang belum pernah mampu dilakukan oleh klub mana pun sejak unifikasi kompetisi pada tahun 1994.

Kunci dominasi Persib musim ini juga terletak pada keangkeran markas mereka, Stadion GBLA. Dari total 17 laga kandang yang dimainkan di hadapan Bobotoh, Maung Bandung mencatatkan rekor fantastis tak terkalahkan dengan mendulang 15 kemenangan dan hanya dua kali mencicipi hasil imbang.

2. Rekor Fantastis Teja Paku Alam

Sektor pertahanan menjadi pilar terkuat Pangeran Biru sepanjang musim ini. Penjaga gawang utama, Teja Paku Alam, tampil luar biasa konsisten di bawah mistar. Teja sukses membukukan 19 kali nirbobol (clean sheet) dalam satu musim, sebuah pencapaian langka yang resmi melampaui rekor legendaris milik mantan kiper Persipura Jayapura, Yoo Jae-hoon.

 

Berita Terkait
Hasil Borneo FC vs Malut United di Super League 2025-2026: Menang 7-1, Pesut Etam Gagal Juara meski Poin Sama dengan Persib
Laga Persija Jakarta vs Semen Padang di JIS Dihentikan Akibat Aksi Flare Suporter
Breaking News: Persib Bandung Juara Super League 2025-2026 Usai Tahan Persijap Jepara 0-0
Hasil Super League 2025-2026: Persib Bandung vs Persijap Jepara Masih 0-0, Borneo FC Tinggalkan Malut United 6-1
Timnas Indonesia Umumkan 44 Pemain untuk FIFA Matchday Lawan Oman dan Mozambik
John Herdman Sengaja Cari Lawan Misterius untuk Timnas Indonesia, Jepang hingga Qatar Jadi Target
