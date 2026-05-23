Hasil Super League: Persib Bandung vs Persijap Jepara 0-0, Borneo FC Unggul 4-0 atas Malut United

DUA pertandingan krusial tengah berlangsung di pekan terakhir Super league 2025-2026, pada Sabtu (23/5/2026) sore WIB. Persib Bandung yang tengah memimpin klasemen msaih tertahan 0-0 oleh Persijap Jepara, sementara Borneo FC yang berada di urutan kedua justru berhasil unggul 4-0 atas Malut United.

Ya, laga Persib vs Persijap dan Borneo FC vs Malut United menjadi dua pertandingan yang akan menentukan gelar juara Super League musim ini. Di atas kertas, Persib masih berada di atas angin karena hanya butuh tambahan 1 poin saja untuk mengunci gelar juara.

Kendati demikian, Persib nyatanya tak mau hanya sekadar imbang. Terbukti pasukan Bojan Hodak tampil menyerang dalam pertandingan yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Hanya saja hingga laga memasuk menit 30, Persib masih ditahan 0-0 oleh tim tamu. Sementara di laga lain Borneo FC menggila dengan keunggulan 4-0 atas Malut United, di mana Mariano Peralta mencetak dua gol.

Daftar Susunan Pemain:

Persib Bandung XI (4-2-3-1): Teja Paku Alam; Eliano Reinjders, Kakang Rudianto, Patricio Matricardi, Federico Barba; Adam Alis, Frans Putros; Beckham Putra Nugraha (C), Thom Haye, Berguinho; Andre Jung.

Cadangan: I Made Wirawan (PG), Fitrah Maulana (PG); Julio Cesar, Robi Darwis, Luciano Guaycochea, Dedi Kusnadar, Ahmad Jufriyanto, Alfeandra Dewangga, Dion Markx, Saddil Ramdani, Ulilliam Baros, Ramon Tanque.

Persijap Jepara XI: Ardiansyah; Diogo Araujo, Jose Luis, Najeeb Yakubu, Rahmat Hidayat; Borja Martinez, Carlos Franca (C), Dicky Arifin, Indra Wiguna, Wahyudi Hamisi; Iker Vallejo.

(Rivan Nasri Rachman)

