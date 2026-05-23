HOME BOLA LIGA INDONESIA

Susunan Pemain Persib Bandung vs Persijap Jepara di Super League 2025-2026: Beckham Putra Jadi Kapten!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 23 Mei 2026 |16:07 WIB
Pemain Persib Bandung, Beckham Putra. (Foto: Instagram/persib)
BANDUNG - Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, resmi merilis daftar starting eleven terbaiknya untuk menghadapi laga hidup-mati kontra Persijap Jepara. Duel pekan pamungkas Super League 2025-2026 ini akan tersaji di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (23/5/2026) sore WIB.

Meski Maung Bandung hanya memerlukan hasil imbang demi mengunci gelar juara, Bojan Hodak enggan bermain aman. Skuad Pangeran Biru tetap mengincar poin penuh demi menyempurnakan catatan sejarah sebagai klub pertama di era modern yang mampu meraih hat-trick juara di kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

1. Kembalinya Barba

Menatap laga krusial ini, lini pertahanan Persib mendapat amunisi tambahan seiring kembalinya Federico Barba. Bek tangguh asal Italia yang sempat absen di laga sebelumnya akibat akumulasi kartu kuning tersebut langsung dipasang sejak menit awal untuk berduet dengan Patricio Matricardi di jantung pertahanan.

Namun, ujian berat harus dihadapi lini tengah Persib yang dipastikan tampil tanpa sang kapten utama, Marc Klok, akibat hukuman akumulasi kartu kuning. Sebagai gantinya, Bojan Hodak mempercayakan pos gelandang bertahan kepada duet dinamis Adam Alis dan Frans Putros.

Mengingat absennya Klok, ban kapten pun melingkar di lengan gelandang muda enerjik, Beckham Putra Nugraha, yang memimpin rekan-rekannya di lapangan. Di sektor penyerangan, Beckham Putra akan bahu-membahu bersama Thom Haye dan Berguinho untuk menyuplai umpan matang kepada Andrew Jung yang diplot sebagai ujung tombak tunggal.

Bobotoh beri dukungan kepada Persib Bandung. (Foto: Instagram/persib)

2. Intip Kekuatan Lawan

Di kubu tim tamu, Persijap Jepara datang ke GBLA dengan motivasi tinggi untuk menjegal pesta juara tuan rumah. Pelatih Persijap menurunkan komposisi pemain terbaiknya yang dipimpin oleh sang kapten, Carlos Franca.

 

