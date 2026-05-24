Luapan Kegembiraan Beckham Putra Usai Antar Persib Bandung Cetak Hattrick Juara Super League

BANDUNG – Gelandang Persib Bandung, Beckham Putra, tidak dapat menyembunyikan rasa bahagianya setelah Maung Bandung sukses mengunci gelar juara Super League tiga musim berturut-turut. Keberhasilan mencetak hattrick juara ini menjadi buah dari konsistensi dan kerja keras seluruh elemen tim di bawah asuhan Bojan Hodak sepanjang musim 2025-2026.

Skuad Maung Bandung menjadi juara usai bermain imbang 0-0 dengan Persijap Jepara dalam pekan ke-34 Super League 2025-2026. Laga penentu tersebut berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu 23 Mei 2026 kemarin.

Hasil itu membuat Persib mengumpulkan 79 poin, jumlah yang sama dengan Borneo FC yang berada di posisi kedua. Namun, Persib berhak menduduki takhta tertinggi karena unggul secara head-to-head.

Beckham Putra akhirnya lega Persib dapat menjadi juara Super League 2025-2026. Jadi, tim kebanggaan warga Bandung tersebut berhasil berjaya selama tiga musim secara beruntun.

"Yes, kami juara lagi, lagi dan lagi," tulis Beckham di laman Instagram pribadinya, dikutip Minggu (24/5/2026).