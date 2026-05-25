4 Pemain Top yang Hattrick Juara Bareng Persib Bandung, Nomor 1 Sang Kapten!

PERSIB Bandung resmi mengukir sejarah besar dalam sepak bola Indonesia. Pangeran Biru sukses menjadi tim pertama yang meraih gelar juara Liga Indonesia dalam tiga musim beruntun alias hattrick juara di era modern.

Persib Bandung resmi keluar sebagai juara Super League 2025/2026 setelah bermain imbang 0-0 saat menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (23/5).

Hasil itu sudah cukup membuat Persib menutup musim di puncak klasemen dengan koleksi 79 poin, sama dengan Borneo FC Samarinda. Namun Pangeran Biru lah berhak menjadi juara karena unggul head to head dari Pesut Etam.

Pencapaian luar biasa ini semakin berarti karena ada empat pemain setia yang menjadi saksi sekaligus pemain di balik tiga trofi beruntun tersebut. Siapa saja mereka?

1. Marc Klok

Marc Klok adalah kapten tim sekaligus sosok paling vokal dalam kepemimpinan Persib. Gelandang naturalisasi asal Belanda ini menjadi jangkar lini tengah Pangeran Biru selama tiga musim penuh.

Kualitas, pengalaman, dan mentalitas juaranya menjadikan Klok sebagai figur sentral yang paling layak menempati urutan teratas daftar ini.

2. Beckham Putra Nugraha

Beckham berperan sebagai gelandang serang dan sayap andalan yang menjadi pilar kunci sekaligus andalan pelatih Bojan Hodak dalam tiga musim. Pemain muda berbakat ini terus berkembang dari musim ke musim dan menjadi salah satu pemain paling konsisten di skuad Persib.

Tak hanya itu, Beckham juga masuk dalam daftar 44 pemain yang dipanggil pelatih kepala Timnas Indonesia, John Herdman, untuk persiapan FIFA Matchday Juni 2026