Bhayangkara FC Resmi Rekrut Milan Ristovski, Striker Langganan Timnas Makedonia Utara

JAKARTA - Bhayangkara Presisi Lampung FC resmi mendatangkan striker baru yakni Milan Ristovski. Bomber asal Makedonia Utara itu akan memperkuat komposisi skuad untuk menghadapi Super League 2026-2027.

1. Bhatangkara FC Rekrut Milan Ristovski

Bhayangkara Presisi Lampung FC mengumumkan perekrutan Milan Ristovski lewat akun Instagram.

"Please Welcome!! @micemilan. Pemain berpaspor Makedonia Utara ini siap memulai petualangan barunya di sepak bola Indonesia," tulis pernyataan resmi klub.

Pemain kelahiran Skopje, 8 April 1998 tersebut diboyong usai memperkuat klub kasta tertinggi Liga Ceko, Bohemians 1905, sejak awal 2024. Sepanjang musim 2025/2026, striker bertinggi badan 1,88 meter ini mencatatkan 34 penampilan dengan torehan lima gol dan satu assist dalam 1.933 menit bermain.

Penyerang baru Bhayangkara FC Milan Ristovski (Instagram/@bhayangkarafc)

Tidak hanya tajam di lini depan, Ristovski dikenal sebagai pemain serbabisa (versatile). Selain posisi utamanya sebagai penyerang tengah, ia fasih diturunkan sebagai gelandang serang, penyerang lubang, hingga winger.

Nilai plus lainnya ada pada rekam jejak internasionalnya. Ristovski merupakan langganan Timnas Makedonia Utara dengan koleksi 40 caps dan empat gol di level senior.

Bergabung dengan Bhayangkara FC menjadi babak baru bagi karier Ristovski di Asia Tenggara. Penyerang berharga pasar sekitar Rp5,21 miliar ini mengaku sangat bersemangat untuk segera memberikan kontribusi terbaiknya bagi tim.