Gelar TC di Bali, Persib Bandung Ingin Tingkatkan Fisik dan Kekompakan Tim

GIANYAR – Menatap ketatnya persaingan musim kompetisi mendatang, skuad Persib Bandung telah tiba di Bali guna melangsungkan rangkaian pemusatan latihan atau training camp (TC). Klub berjuluk Maung Bandung tersebut memilih untuk menggelar program latihan secara tertutup sekaligus ambil bagian dalam ajang turnamen persahabatan di Pulau Dewata.

Langkah taktis ini diambil sebagai bentuk keseriusan penuh tim dalam menyongsong bergulirnya ajang Super League 2026-2027. Usai mengamankan posisi sebagai runner-up di ajang Piala Presiden 2026, jajaran manajemen dan tim pelatih langsung tancap gas mempersiapkan komposisi terbaik tanpa buang-buang waktu.

Berdasarkan agenda resmi klub, program pemusatan latihan di Bali tersebut dijadwalkan berlangsung mulai tanggal 11 Agustus hingga 19 Agustus 2026 mendatang.

1. Fokus Peningkatan Fisik

Selama menjalani masa persiapan di Pulau Dewata, seluruh menu latihan tim dirancang khusus secara tertutup demi menjaga fokus pemain.

"Selama berada di Bali, Persib akan menjalani program latihan secara tertutup," tulis laman resmi Persib Bandung, dikutip pada Rabu (12/8/2026).

Persib Bandung TC di Bali. (Foto: Instagram/persib)

Fokus utama dari agenda pemusatan latihan ini tidak hanya terbatas pada penggenjotan fisik semata, melainkan juga mematangkan strategi taktik di lapangan.

"Selain meningkatkan kondisi fisik dan mematangkan aspek taktikal, tim pelatih juga memanfaatkan TC ini untuk membangun kekompakan skuad yang akan menghadapi musim dengan agenda padat," tambah keterangan resmi klub.

Sebagai tambahan porsi latihan, Maung Bandung juga dijadwalkan turun tanding dalam turnamen persahabatan bertajuk Dewata Challenge Series 2026.