Robert Rene Alberts Buka Suara Usai Sanksi FIFA Persib Bandung Dicabut

BANDUNG – Eks pelatih Persib Bandung, Robert Rene Alberts, akhirnya memberikan penjelasan terbuka setelah sanksi registration ban dari FIFA terhadap Maung Bandung resmi dicabut. Pelatih asal Belanda itu mengaku terpaksa angkat bicara karena polemik tersebut sempat memicu komentar negatif yang menyerang dirinya serta keluarganya.

Persib sebelumnya telah menerima surat resmi dari FIFA bertanggal 10 Agustus 2026 dengan Ref. No. FDD-28859 yang menyatakan perkara telah ditutup. Keputusan itu diterbitkan setelah otoritas tertinggi sepak bola dunia tersebut menerima konfirmasi pelunasan kewajiban pembayaran kepada sang mantan pelatih.

Melalui akun Instagram pribadinya pada Rabu (12/8/2026), Rene membeberkan alasan di balik sikap diamnya selama proses sengketa berlangsung. Ia menegaskan tidak pernah berniat membawa masalah pribadi ke ruang publik demi menghindari kegaduhan yang tidak perlu.

"Halo semuanya, Robert Alberts di sini. Saya telah diam tentang hal ini untuk waktu yang cukup lama dan ada alasan untuk itu. Saya tidak pernah ingin membawa sengketa pribadi ke publik atau menciptakan masalah yang tidak perlu bagi siapa pun. Saya memilih untuk mengikuti proses yang tepat dan membiarkan FIFA menangani masalah ini," kata Rene dalam unggahan video di Instagramnya, dikutip pada Rabu (12/8/2026).

1. Alasan Buka Suara

Kendati memilih menempuh jalur formal lewat FIFA, kesabaran Rene akhirnya diuji ketika mulai banyak pihak luar yang melontarkan opini keliru. Komentar-komentar miring tersebut dinilai sudah keluar batas dan ikut menyeret anggota keluarganya ke dalam polemik sepak bola ini.

"Tapi baru-baru ini, saya telah melihat dan mendengar komentar dari orang-orang yang jelas tidak tahu ceritanya dan mereka mulai menyalahkan keluarga saya dan saya sendiri," ungkap Rene.

Robert Rene Alberts

"Dan jujur saja, itu tidak baik dan tidak adil juga. Jadi itulah mengapa saya akhirnya menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi," tambahnya.

Sebagai pengingat, kerja sama antara Rene dan Persib yang terjalin sejak 2019 harus berakhir pada 10 Agustus 2022 akibat pengunduran diri di awal musim. Masalah sisa kontrak hingga tahun 2025 yang tidak terselesaikan dengan baik kemudian berujung pada laporan resmi ke meja hijau FIFA.