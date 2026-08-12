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Dulu Bantai Persib Bandung, Ratchaburi FC Kini Lolos AFC Champions League Elite 2026-2027!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 12 Agustus 2026 |10:55 WIB
Dulu Bantai Persib Bandung, Ratchaburi FC Kini Lolos AFC Champions League Elite 2026-2027!
Ratchaburi FC akan tampil di AFC Champions League Elite 2026-2027. (Foto: Instagram/@rbfcofficial)
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RIVAL Persib Bandung di AFC Champions League 2 2025-2026, Ratchaburi FC, naik kelas di musim 2026-2027. Ratchaburi FC akan ambil bagian di kasta teratas kompetisi antarklub Asia, AFC Champions League Elite 2026-2027!

Sekadar diketahui, jumlah peserta AFC Champions League Elite 2026-2027 mengalami kenaikan, dari yang awalnya 24 menjadi 32 klub. Penambahan klub-klub ini menambah kuota sejumlah negara, termasuk Thailand dan Vietnam.

Duel Persib Bandung vs Ratchaburi FC musim lalu. (Foto: Instagram/persib)
Duel Persib Bandung vs Ratchaburi FC musim lalu. (Foto: Instagram/persib)

Thailand yang musim lalu hanya memiliki satu slot di AFC Champions League Elite, per musim ini mendapatkan tiga jatah lolos otomatis ke fase grup. Selain Buriram United selaku juara Liga Thailand 2025-2026, dua wakil Thailand lain adalah Ratchaburi FC dan Port FC.

Port FC dan Ratchaburi FC lolos ke AFC Champions League Elite 2026-2027 setelah finis di posisi dua dan tiga Liga 1 Thailand 2025-2026. Menarik menanti aksi Ratchaburi FC dan Port FC di AFC Champions League Elite, dua tim yang pernah dihadapi Persib Bandung di AFC Champions League 2.

1. Vietnam Juga Punya Wakil di AFC Champions League Elite

Selain Thailand dan Malaysia, satu negara Asia Tenggara yang memiliki wakil di AFC Champions League Elite adalah Vietnam. Wakil Vietnam, Cong An Ha Noi, lolos ke fase grup AFC Champions League Elite 2026-2027 setelah menang 2-0 atas Adelaide United di playoff yang berlangsung pada Selasa, 11 Agustus 2026.

Top of Form

Hebatnya, kemenangan itu dicetak Cong An Ha Noi di markas Adelaide United! Satu lagi, Cong An Ha Noi mengalahkan Adelaide United meski tanpa beberapa pemainnya yang tengah membela Timnas Vietnam di Piala AFF 2026, salah satunya Nguyen Quang Hai.

 

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