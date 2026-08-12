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Jadwal Persib Bandung di Dewata Challenge Series 2026: Pasukan Igor Tolic Siap Lawan Sabah FC dan Bali United

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 12 Agustus 2026 |04:09 WIB
Jadwal Persib Bandung di Dewata Challenge Series 2026: Pasukan Igor Tolic Siap Lawan Sabah FC dan Bali United
Persib Bandung siap tampil di Dewata Challenge Series 2026. (Foto: Instagram/persib)
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GIANYAR Persib Bandung memutuskan menjalani pemusatan latihan (TC) intensif di Bali. Agenda krusial ini dimanfaatkan Maung Bandung untuk menggeber persiapan akhir sekaligus ambil bagian dalam turnamen mini bertajuk Dewata Challenge Series 2026.

Turnamen pramusim bergengsi ini mempertemukan tiga klub top dari dua negara berbeda, yakni tuan rumah Bali United, Persib Bandung, dan wakil Malaysia Sabah FC. Seluruh rangkaian pertandingan dijadwalkan terpusat di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali.

1. Target Pelatih Igor Tolic

Berdasarkan rilis resmi, turnamen bakal dibuka oleh duel tuan rumah Bali United kontra Sabah FC pada Kamis, 13 Agustus 2026. Dua hari berselang, giliran skuad Pangeran Biru yang turun gelanggang menghadapi wakil Malaysia tersebut.

Persib dijadwalkan melakoni laga perdana melawan Sabah FC pada Sabtu, 15 Agustus 2026, pukul 19.00 WIB. Empat hari kemudian, anak asuh Igor Tolic langsung ditantang Bali United pada Selasa, 18 Agustus 2026, pukul 19.00 WIB.

Persib Bandung vs Arema FC. (Foto: Instagram/persib)
Persib Bandung vs Arema FC. (Foto: Instagram/persib)

Pelatih Persib, Igor Tolic, menegaskan rangkaian uji coba kompetitif ini sangat penting untuk membangun komunikasi serta chemistry antarpemain. Menghadapi tim kuat berkarakter berbeda diyakini mampu menempa kesiapan mental dan taktik skuad asuhannya.

2. Manfaat Pramusim di Bali

Dengan hanya melibatkan tiga peserta, format turnamen ini menuntut setiap tim tampil maksimal di setiap laga guna memperebutkan trofi juara. Bali United diuntungkan faktor kandang, sementara Persib membawa misi besar menjaga ritme permainan.

 

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