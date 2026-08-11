Media Vietnam Prihatin Lihat Nasib Ivar Jenner yang Menganggur Usai Piala AFF 2026

KARIER gelandang naturalisasi Timnas Indonesia, Ivar Jenner, tengah berada di titik nadir usai mengarungi turnamen Piala AFF 2026 yang mengecewakan. Pemain berusia 22 tahun itu kini harus menghadapi kenyataan pahit sebagai pengangguran setelah kontraknya diputus oleh klub Super League, Dewa United.

“Ivar Jenner, salah satu gelandang utama Indonesia, menghadapi kemunduran signifikan dalam kariernya setelah Piala AFF 2026 tidak sesuai harapan. Di usia 22 tahun, pemain kelahiran Belanda ini tiba-tiba menganggur ketika Dewa United dikabarkan telah melikuidasi kontraknya, mengakhiri kariernya yang singkat di sepak bola Indonesia,” bunyi laporan dari media Vietnam, The Thao 247, Selasa (11/8/2026).

Pemain berdarah Belanda-Indonesia tersebut dulunya sempat dipandang sebagai salah satu talenta bersinar dari generasi pemain naturalisasi skuad Garuda. Memiliki latar belakang akademi Ajax dan pernah membela FC Utrecht, ia menjelma sebagai pilar lini tengah Timnas Indonesia dengan catatan 29 penampilan sejak 2023.

Namun, grafik karier pemain kelahiran 2004 itu mulai mengalami penurunan drastis dalam beberapa waktu terakhir. Setelah kontraknya dihentikan oleh Utrecht awal tahun ini, ia memutuskan pulang kampung ke Indonesia untuk memperkuat Dewa United demi memulihkan sentuhan terbaiknya.

1. Pemutusan Kontrak Dewa United

Sayangnya, kebersamaan dengan klub Indonesia tersebut hanya berlangsung singkat akibat manajemen Dewa United memilih menyudahi kerja sama lebih cepat. Imbasnya, pemain muda berbakat itu mendadak berstatus sebagai pemain tanpa klub selepas turnamen Piala AFF 2026.

Ivar Jenner resmi bergabung dengan Dewa United FC (Foto: Instagram/@dewaunitedfc)

Masa sulit tersebut bertepatan dengan penampilan minor Ivar Jenner bersama Timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2026. Sang gelandang gagal memberikan kontribusi maksimal di atas lapangan dan justru terseret dalam insiden kontroversial ketika menghadapi Timnas Singapura.

Dalam laga tersebut, Ivar terlibat friksi dengan pemain lawan, Song Ui-young, yang berujung pada keputusan pengadil lapangan. Sempat berbuah kartu kuning ganda yang mengusir Song, wasit akhirnya menganulir keputusan setelah peninjauan VAR dan hanya menghukum Ivar saja.