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Persib Bandung Resmi Pinjamkan Hamra Hehanussa ke Garudayaksa FC, Bobotoh: Ramon Tanque Kapan?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 11 Agustus 2026 |10:35 WIB
Persib Bandung Resmi Pinjamkan Hamra Hehanussa ke Garudayaksa FC, Bobotoh: Ramon Tanque Kapan?
Hamra Hehanussa resmi dipinjamkan Persib Bandung ke Garudayaksa FC. (Foto: Instagram/persib)
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BANDUNG Persib Bandung kembali mengambil langkah strategis di bursa transfer demi mendukung perkembangan karier pemain bertahan mereka, Al Hamra Hehanussa. Bek serbabisa tersebut dipastikan melanjutkan perjalanan kompetitifnya dengan bergabung bersama klub promosi, Garudayaksa FC, melalui skema peminjaman.

Kebijakan ini diambil manajemen Pangeran Biru untuk memastikan Hamra memperoleh menit bermain yang konsisten serta ruang berkembang yang ideal. Sebelumnya pada putaran kedua musim 2025-2026, pemain kelahiran Tangerang tersebut juga sempat dipinjamkan ke Persik Kediri.

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Adhitia Putra Herawan, menegaskan peminjaman ini sama sekali tidak mengurangi kepercayaan klub terhadap kualitas sang pemain. Kesempatan reguler di lapangan justru menjadi kunci utama untuk menjaga ritme kompetitif dan meningkatkan kemampuannya.

"Peminjaman Hamra bukan karena kami kehilangan kepercayaan terhadap kemampuannya. Justru kami ingin memastikan dia mendapatkan ruang untuk terus berkembang dan memperoleh menit bermain yang sesuai dengan kebutuhannya sebagai pemain," kata Adhitia, mengutip dari laman resmi Persib, Selasa (11/8/2026).

Hamra Hehanussa foto pt lib
Hamra Hehanussa foto pt lib

1. Kontribusi Hamra

Selama membela Persib sejak awal musim 2025-2026, Hamra menunjukkan etos kerja profesional meski belum mencatatkan penampilan resmi di liga. Namun, ia sempat diandalkan dalam lima pertandingan Piala Presiden 2026 dan turut membawa tim melaju hingga babak final.

Keputusan melepas Hamra sementara waktu juga tidak lepas dari melimpahnya opsi di lini pertahanan Maung Bandung saat ini. Skuad asuhan pelatih Igor Tolic itu dibentengi oleh nama-nama mapan seperti Patricio Matricardi, Julio Cesar, Gabriel Mutombo, Danijel Loncar, Eliano Reijnders, hingga Ikhwan Ali Tanamal.

Dengan bergabung ke Garudayaksa, Hamra diharapkan mampu mengasah mental bertanding, menghadapi situasi laga yang beragam, dan kembali ke Bandung dengan kesiapan yang jauh lebih matang untuk masa depan kariernya.

 

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