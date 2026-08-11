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Persib Bandung Dikepung 3 Negara Asia Tenggara di Fase Grup AFC Champions League 2 2026-2027?

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 11 Agustus 2026 |10:31 WIB
Persib Bandung Dikepung 3 Negara Asia Tenggara di Fase Grup AFC Champions League 2 2026-2027?
Persib Bandung berpotensi lawan tim-tim Asia Tenggara di AFC Champions League 2 2026-2027. (Foto: Instagram/@persib)
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PERSIB Bandung berpotensi dikepung 3 negara Asia Tenggara jika lolos fase grup AFC Champions League 2 2026-2027. Jika kondisi ini terjadi, Maung Bandung -julukan Persib Bandung- mengulangi kejadian tahun lalu.

Musim lalu, Persib Bandung tergabung di Grup G bersama Bangkok United (Thailand), Lion City Sailors FC (Singapura) dan Selangor FC (Malaysia). Persib Bandung yang saat itu dilatih Bojan Hodak finis sebagai juara Grup G sekaligus lolos ke 16 besar.

Persib Bandung siap bangkit di AFC Champions League 2 2026-2027. (Foto: Instagram/@persib)
Persib Bandung siap bangkit di AFC Champions League 2 2026-2027. (Foto: Instagram/@persib)

1. Lawan Manila Digger Lebih Dulu

Drawing AFC Champions League 2 2026-2027 akan dilangsungkan di Kuala Lumpur, Malaysia pada Selasa 18 Agustus 2026. Di hari tersebut akan diketahui siapa lawan Persib Bandung jika lolos fase grup AFC Champions League 2 2026-2027.

Persib Bandung akan menghadapi Manila Digger di playoff AFC Champions League 2 2026-2027 yang berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Jawa Barat pada Senin, 31 Agustus 2026. Jika menang atas Manila Digger, skuad asuhan Igor Tolic akan lolos ke fase grup AFC Champions League 2 2026-2027.

2. Potensi Dikepung Tim-Tim Asia Tenggara

Jika lolos fase grup AFC Champions League 2 2026-2027, Persib Bandung akan ditempatkan di pot 4. Berhubung ditempatkan di pot 4, Maung Bandung akan menghadapi tim-tim dari pot 1, 2 dan 3.


 

Hebatnya, tim-tim Asia Tenggara tersebar di pot 1, 2 dan 3. Pot 1 ada Cong An Ha Noi (Vietnam) yang akan menantang Gamba Osaka di playoff AFC Champions League Elite 2 2026-2027.

 

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