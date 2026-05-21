Persib Bandung Ditunggu Machida Zelvia hingga FC Seoul jika Lolos AFC Champions League 2 2026-2027!

PERSIB Bandung ditunggu Machida Zelvia hingga FC Seoul di AFC Champions League 2 2026-2027. Klub-klub besar sudah menunggu Maung Bandung -julukan Persib Bandung- jika lolos ke fase grup AFC Champions League 2 2026-2027.

1. Persib Bandung Berjuang Lolos dari Playoff

Jika juara Super League 2025-2026, Persib Bandung akan tampil dari playoff AFC Champions League 2 2026-2027. Persib Bandung akan menantang juara Liga 1 Filipina pada 29 Juli 2026.

Kondisi ini tak jauh berbeda dengan musim ini. Persib Bandung lolos ke fase grup AFC Champions League 2 2025-2026 setelah menang 2-1 atas wakil Filipina, Manila Digger, di babak playoff.

2. Lawan Kuat Menanti Persib Bandung

Andai lolos ke fase grup AFC Champions League 2 2026-2027, Persib Bandung sudah ditunggu tim-tim kuat Asia. Saat ini klub-klub top Asia yang sudah dipastikan ambil bagian di AFC Champions League 2 2026-2027 adalah juara Emperor Cup 2025, Machida Zelvia, hingga peringkat enam Liga 1 Korea Selatan, FC Seoul.

Machida Zelvia jelas bukan tim sembarangan. Musim ini, mereka lolos ke final AFC Champions League Elite 2025-2026 sebelum kalah 0-1 dari Al Ahli pada 25 April 2026.

Lantas, kenapa Machida Zelvia gagal ambil bagian di AFC Champions League Elite 2026-2027? Machida Zelvia gagal tampil di AFC Champions League Elite 2026-2027 karena hanya finis di peringkat enam klasemen akhir Liga 1 Jepang 2025.

Selain dua klub top di atas, ada juga runner-up Liga Super China 2025, Shanghai Shenhua, yang ambil bagian di AFC Champions League 2 2026-2027. Ada juga peringkat empat Liga 1 Australia, Melbourne Victory yang ambil bagian.