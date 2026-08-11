Jadwal Drawing AFC Champions League 2 2026-2027: Menanti Lawan Persib Bandung!

Persib Bandung menanti lawan di AFC Champions League 2 2026-2027 jika lolos fase grup. (Foto: Persib.co.id)

JADWAL drawing AFC Champions League 2 2026-2027 sudah dirilis. Sesuai jadwal, drawing akan dilangsungkan di Kuala Lumpur, Malaysia pada Selasa 18 Agustus 2026. Drawing sangat dinantikan karena akan diketahui siapa lawan Persib Bandung jika lolos fase grup AFC Champions League 2 2026-2027.

1. Persib Bandung Hadapi Manila Digger

Status juara Super League 2025-2026 membuat Persib Bandung akan ambil bagian di playoff AFC Champions League 2 2026-2027. Maung Bandung -julukan Persib Bandung- akan menantang Manila Digger di playoff AFC Champions League 2 2026-2027 yang berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Senin, 31 Agustus 2026.

Persib Bandung dan Tampines Rovers tidak akan bertemu di fase grup AFC Champions League 2 2026-2027. (Foto: Instagram/@persib)

Musim lalu, Persib Bandung juga bertemu Manila Digger di babak playoff untuk lolos ke fase grup. Lewat laga 90 menit, Maung Bandung menang 2-1 atas wakil Filipina tersebut.

Satu yang pasti, laga ini sangat krusial. Sebab, satu-satunya cara agar Persib Bandung lolos ke fase grup AFC Champions League 2 2026-2027 adalah menang atas Manila Digger.

2. Pembagian Pot AFC Champions League 2 2026-2027

Berhubung tampil dari babak playoff, Persib Bandung ditempatkan di pot 4 jika lolos ke fase grup AFC Champions League 2 2026-2027. Maung Bandung ditempatkan di pot 4 bersama Tampines Rovers (Singapura), Tai Po (Hong Kong), dan Phnom Penh Crown (Kamboja).

Berhubung satu pot, Persib Bandung/Manila Digger tidak akan menghadapi penghuni pot 4 lain di fase grup. Persib Bandung/Manila Digger akan menghadapi masing-masing dari penghuni pot 1, 2 dan 3.