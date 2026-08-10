Garudayaksa FC Resmi Datangkan Mantan Bek Persija Jakarta

Garudayaksa FC Resmi Datangkan Mantan Bek Persija Jakarta (Instagram/@garudayaksafc.official)

JAKARTA - Garudayaksa FC resmi mendatangkan bek tengah asal Brasil, Paulo Ricardo. Mantan bek Persija Jakarta itu didatangkan Garudayaksa FC untuk memperkuat lini pertahanan untuk menghadapi Super League 2026-2027.

1. Garudayaksa FC Rekrut Paulo Ricardo

Pengumuman kepindahan sang pemain diunggah langsung melalui akun Instagram resmi klub Garudayaksa FC.

"Strength at the back, a new chapter begins. Welcome @pauloricardof94".

Paulo Ricardo (garudayaksafc.official)

Sebelum berlabuh ke Garudayaksa FC, Paulo Ricardo mencatatkan 11 penampilan dan menyumbang satu gol selama berseragam Persija Jakarta. Kehadirannya diharapkan mampu memberikan ketenangan, pengalaman, serta ketangguhan ekstra di lini belakang tim.

Menanggapi kepindahannya ke Garudayaksa FC, Paulo Ricardo menyampaikan antusiasmenya untuk segera berkontribusi bagi klub barunya.

"Saya sangat senang dan bangga bisa menjadi bagian dari keluarga besar Garudayaksa FC. Ini adalah tantangan baru dalam karir saya. Saya siap memberikan 100 persen kemampuan terbaik di setiap pertandingan untuk membantu tim mencapai target musim ini," ujar Paulo Ricardo, melansir laman iLeague, Senin (10/8/2026).

Sementara, Paulo Ricardo telah mengunggah ucapan perpisahan untuk The Jakmania.

Salam perpisahan itu disampaikan Paulo Ricardo melalui akun instagram pribadinya. "Bersyukur! Terima kasih Persija," tulis Paulo Ricardo.