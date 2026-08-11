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Persebaya Surabaya Juara Piala Presiden 2026 Setelah Bungkam Persib Bandung, Francisco Rivera: Jangan Terlena!

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 11 Agustus 2026 |12:48 WIB
Persebaya Surabaya Juara Piala Presiden 2026 Setelah Bungkam Persib Bandung, Francisco Rivera: Jangan Terlena!
Francisco Rivera ingin membawa Persebaya Surabaya berprestasi di musim 2026-2027. (Foto: iLeague)
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PERSEBAYA Surabaya diminta tidak terlena setelah meraih trofi Piala Presiden 2026. Gelandang Persebaya Surabaya, Francisco Rivera, menilai keberhasilan itu justru menjadi awal dari tantangan yang lebih besar.

Skuad Bajul Ijo-julukan Persebaya Surabaya- mengalahkan Persib Bandung 1-1 (6-5) pada partai final Piala Presiden 2026. Pertandingan itu berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali pada Kamis 6 Agustus 2026 malam WIB.

Francisco Rivera terpilih sebagai pemain terbaik Piala Presiden 2026. (Foto: Instagram/@officialpersebaya)
Francisco Rivera terpilih sebagai pemain terbaik Piala Presiden 2026. (Foto: Instagram/@officialpersebaya)

1. Francisco Rivera Pemain Terbaik Piala Presiden 2026

Setelah merayakan gelar tersebut, Persebaya Surabaya kini mengalihkan fokus untuk menghadapi Super League 2026-2027. Francisco Rivera turut merasakan kebahagiaan setelah mendapatkan penghargaan sebagai pemain terbaik atas penampilannya selama turnamen. 

“Penghargaan ini sangat penting bagi saya. Saya selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk tim dan membantu kami mencapai target yang sudah ditetapkan,” kata Francisco Rivera, Okezone mengutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (iLeague), Se`lasa (11/8/2026).

Francisco Rivera juga tidak menganggap penghargaan yang diterimanya sebagai pencapaian individu semata. Menurutnya, kontribusi rekan-rekan setim menjadi bagian penting dari performa bersama Persebaya Surabaya.

“Saya tentu senang dengan penghargaan ini, tetapi saya tidak melihatnya sebagai pencapaian pribadi. Saya bisa mendapatkannya karena bantuan seluruh rekan setim. Mereka bekerja keras di setiap pertandingan dan selalu membantu saya untuk memberikan penampilan terbaik,” ujar Francisco Rivera.

 

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