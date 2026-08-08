Piala Presiden 2026: Oase Transparansi, Motor UMKM, dan Pesta Rakyat Sepak Bola Nasional

JAKARTA - Peluit panjang penanda berakhirnya Piala Presiden 2026 resmi ditiup. Persebaya Surabaya keluar sebagai juara setelah menang adu penalti atas Persib Bandung dengan skor 6-5. Lebih dari sekadar ajang pemanasan klub-klub papan atas sebelum mengarungi ketatnya kompetisi reguler, gelaran edisi kedelapan ini sukses memungkasi perjalanannya dengan mengukuhkan standar baru tata kelola industri olahraga nasional yang bersih, akuntabel, berdampak ekonomi nyata, dan tetap merakyat.

Sejak pertama kali digulirkan pada 2015, Piala Presiden selalu mengusung nilai dasar yang membedakannya dari turnamen lain. Di tengah dinamika sepak bola Indonesia yang terus berbenah, Piala Presiden 2026 hadir memadukan lima pilar utama yakni transparansi, fair play, peningkatan prestasi, hiburan rakyat, hingga pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

1. Transparansi dan Audit Independen

Ketua Steering Committee Piala Presiden 2026 Maruarar Sirait. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)

Satu hal yang menjadi ciri khas sekaligus trademark utama Piala Presiden adalah prinsip kemandirian finansial. Panitia memastikan tak ada satu rupiah pun dana dari APBN, APBD, maupun BUMN yang digunakan untuk menyelenggarakan turnamen. Seluruh anggaran bersumber murni dari sponsor swasta dan pemegang hak siar.

Ketua Steering Committee (SC) Piala Presiden, Maruarar Sirait, menegaskan pentingnya menjaga marwah integritas finansial dalam setiap rupiah yang berputar di turnamen ini.

“Piala Presiden delapan kali diselenggarakan tanpa menggunakan dana APBN, APBD, maupun BUMN. Total sponsorship Piala Presiden 2026 mencapai Rp100 miliar," kata Maruarar Sirait kelar menutup turnamen Piala Presiden 2026 di Bali pada Jumat 7 Agustus 2026.

"Jika bicara transparan, tentu harus ada ukurannya. Ukurannya jelas adalah PwC dengan standar internasional," tegas Maruarar Sirait.

Audit keuangan secara independen oleh pihak internasional menjadi benteng utama menjaga kepercayaan sponsor dan masyarakat. Transparansi ini terbukti memicu peningkatan nilai hadiah dan match fee bagi klub peserta, yang secara langsung menstimulasi profesionalisme pengelolaan klub.

2. Fair Play dan Panggung Prestasi

Laga Persib vs Persebaya berlangsung sengit di final Piala Presiden 2026. (Foto: Persib.co.id)

Di atas lapangan hijau, pilar fair play dan prestasi menjadi fokus utama. Panitia melengkapi seluruh laga dengan teknologi Video Assistant Referee (VAR) serta pengawasan ketat dari perangkat pertandingan independen demi meminimalisasi keputusan kontroversial.

Langkah ini diambil untuk menutup celah praktik pengaturan skor (match-fixing) yang merusak esensi olahraga. Dengan atmosfer pertandingan yang jujur dan kompetitif, para pelatih leluasa menguji strategi anyar, mematangkan skema tim, serta memberikan jam terbang berharga bagi para pemain muda lokal sebelum berlaga di level domestik maupun Asia.

Turnamen ini bukan lagi sekadar laga uji coba tanpa beban, melainkan kawah candradimuka tempat menguji kualitas fisik, mental, dan kedalaman skuad.

3. Hiburan hingga Menggerakkan UMKM

Ketua Organizing Committee Piala Presiden 2026 Tsamara Amany (tengah). (Foto: Cikal Bintang/Okezone)

Di luar urusan taktik dan trofi, Piala Presiden 2026 membuktikan sepak bola adalah milik publik luas. Stadion tidak hanya diisi suara nyanyian suporter, tetapi juga menjadi pusat denyut ekonomi kerakyatan. Ribuan pelaku UMKM, mulai dari pedagang kuliner lokal hingga perajin merchandise merasakan dampak langsung keberadaan turnamen ini. Panitia penyelenggara bahkan secara khusus memfasilitasi puluhan tenant UMKM di sekitar area stadion untuk berjualan.

Ketua Organizing Committee (OC) Piala Presiden 2026, Tsamara Amany, menjelaskan perputaran ekonomi dari sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menunjukkan tren peningkatan positif yang signifikan sepanjang penyelenggaraan turnamen.

"Total perputaran ekonomi dari penjualan produk-produk UMKM telah menembus angka Rp1,5 miliar. Angka ini meningkat jauh, sekitar 27 persen dibanding turnamen sebelumnya. Harapannya di laga puncak kita tetap bisa memberikan dampak yang baik dari sisi kompetisi, keamanan, perputaran ekonomi, dan tentu saja kebersihan," kata Tsamara Amany dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu 5 Agustus 2026.

Piala Presiden 2026 hidupkan UMKM. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)

Konsep matchday experience yang diusung panitia berhasil mengawinkan pertandingan sepak bola dengan festival ekonomi rakyat. Panggung hiburan dan fasilitasi bagi UMKM membuat atmosfer kompetisi tetap inklusif dan memberi manfaat finansial langsung bagi pedagang kecil.