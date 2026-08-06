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Hasil Babak Pertama Final Piala Presiden 2026: Persib dan Persebaya Imbang 1-1

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 06 Agustus 2026 |21:12 WIB
Hasil Babak Pertama Final Piala Presiden 2026: Persib dan Persebaya Imbang 1-1
Persib Bandung vs Persebaya Surabaya bermain imbang 1-1 di babak pertama Final Piala Presiden 2026.
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GIANYAR - Persib Bandung dan Persebaya Surabaya bermain imbang 1-1 pada babak pertama final Piala Presiden 2026. Pertandingan tersebut digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, pada Kamis (6/8/2026) malam WIB.

Jalannya Pertandingan

Persib Bandung langsung tampil menekan sejak awal pertandingan babak pertama. Tim asuhan Igor Tolic yang bermain dengan skema 4-2-3-1 mencoba mendobrak pertahanan Persebaya.

Beberapa peluang tercipta, tetapi Bajul Ijo—julukan Persebaya—mampu bertahan dengan baik. Persebaya mengandalkan serangan balik cepat melalui sisi sayap.

Pada menit ke-20, Persebaya yang terus berada dalam tekanan sepanjang awal babak pertama justru sukses mencuri keunggulan. Adalah Ramadhan Sananta (20') yang mampu merobek gawang Persib.

Sananta berhasil mencetak gol setelah memanfaatkan umpan silang terukur dari Rachmat Irianto. Tendangan mantan pemain PSM Makassar tersebut tak mampu dihalau Teja Paku Alam, sehingga Persebaya unggul 1-0.

Selepas gol itu, Persib bermain lebih agresif. Maung Bandung—julukan Persib—memainkan umpan-umpan panjang untuk membongkar pertahanan Persebaya.

Hasilnya manis, Persib sukses menyamakan kedudukan empat menit kemudian. Patricio Matricardi (24') sukses memanfaatkan kemelut di depan gawang; tendangannya tak mampu dibendung Ernando Ari Sutaryadi.

Setelah gol tersebut, jual beli serangan terjadi sepanjang pertengahan hingga pengujung laga babak pertama. Kedua tim sama-sama bermain agresif untuk mencuri keunggulan.

Pada menit kritis babak pertama, Persebaya nyaris mencetak gol lewat tendangan keras Miguel Pereira. Namun demikian, bola masih menyamping tipis di sisi gawang Persib.

Akhirnya, tidak ada gol tambahan yang tercipta hingga pertandingan babak pertama selesai. Persib Bandung dan Persebaya Surabaya bermain imbang 1-1 di paruh pertama.

 

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