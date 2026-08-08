Kata-Kata Vinicius Jr Usai Resmi Perpanjang Kontrak di Real Madrid hingga 2032

Simak kata-kata Vinicius Jr usai resmi perpanjang kontrak di Real Madrid hingga 2032 (Foto: Real Madrid)

MADRID – Real Madrid resmi memperpanjang kontrak Vinicius Jr hingga 30 Juni 2032. Sang pemain mengaku sangat senang bisa terus berkontribusi buat Los Blancos.

Negosiasi antara Madrid dengan Vinicius sempat berlarut-larut. Kekhawatiran muncul di benak Madridista karena kontrak pemain asal Brasil tersebut hanya tersisa 12 bulan lagi.

Vinicius Junior cetak gol saat Timnas Brasil lawan Timnas Maroko (Foto: Instagram/@brasil)

Situasi itu sempat coba dimanfaatkan oleh Arsenal. The Gunners siap menebus harga yang diminta Madrid setelah disebut mencapai kesepakatan pribadi dengan Vinicius.

1. Selamanya

Namun, setelah beberapa waktu, kedua belah pihak menyepakati durasi serta nominal gaji. Vinicius pun resmi bertahan hingga 2032 di Madrid!

“Delapan tahun di (Stadion) Bernabeu terlalu singkat. Enam tahun lagi, dan selamanya,” tulis Vinicius di akun Instagram @vinijr, dikutip Sabtu (8/8/2026).

Vinicius memang tiba di Madrid dari Flamengo saat masih berusia 18 tahun. Pemain kelahiran 12 Juli 2000 itu sukses mengukir 128 gol dalam 375 penampilan di semua kompetisi untuk Los Merengues.