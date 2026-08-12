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Kisah Unik Federico Barba, April Lalu Lawan Semen Padang Kini Kawal Pertahanan Palermo Lawan Juventus

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 12 Agustus 2026 |08:59 WIB
Kisah Unik Federico Barba, April Lalu Lawan Semen Padang Kini Kawal Pertahanan Palermo Lawan Juventus
Pemain Palermo, Federico Barba. (Foto: Instagram/palermofficial)
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PERJALANAN karier pemain asal Italia, Federico Barba beberapa bulan terakhir menyuguhkan cerita yang sangat menarik. Jika pada Mei 2026 lalu ia masih harus berjibaku menghadapi Semen Padang di laga Super League 2025-2026, kini Barba justru bermain melawan Juventus bersama Palermo.

Ya, mantan benteng pertahanan andalan Persib Bandung tersebut kini resmi berseragam klub Serie B Italia, Palermo, dan langsung dihadapkan pada raksasa Serie A, Juventus. Pertandingan uji coba pramusim bergengsi ini dihelat di Stadion HBF Park, Perth, Australia, pada Selasa 11 Agustus 2026.

Meskipun skuad asuhan Filippo Inzaghi itu harus mengakui keunggulan si Nyonya Tua dengan skor akhir 0-2, sang pelatih tetap menunjukkan rasa puasnya. Gol kemenangan Juventus pada laga tersebut masing-masing dicetak oleh aksi gemilang Kenan Yildiz pada menit ke-45 serta Arkadiusz Milik di menit ke-86.

1. Aksi Barba di Palermo

Selepas pertandingan, Filippo Inzaghi secara terbuka memuji etos kerja serta performa keseluruhan timnya selama masa pramusim di Australia. Mantan juru taktik AC Milan dan Venezia itu merasa gembira karena para pemainnya mampu menampilkan kerja sama solid tanpa ada yang mengalami cedera.

"Saya puas. Kami bekerja dengan baik dan sebagai sebuah tim. Tidak ada pemain yang mengalami cedera dan saya sangat senang,” ujar Inzaghi dikutip dari Tutto Palermo, dikutip Rabu (12/8/2026).

Federico Barba. (Foto: Instagram/palermofficial)
Federico Barba. (Foto: Instagram/palermofficial)

Dalam pertandingan kontra Juventus, Inzaghi turut memberikan kesempatan bermain kepada sang rekrutan anyar, Federico Barba, yang masuk dari bangku cadangan pada menit ke-61. Bek kelahiran Roma itu langsung berupaya membayar kepercayaan pelatih dengan melakukan aksi penyelamatan krusial di jantung pertahanan Palermo.

Tepat pada menit ke-75, Barba sukses mementahkan ancaman berbahaya lewat sapuan gemilang untuk menjauhkan bola dari jangkauan penyerang sayap Juventus, Edon Zhegrova. Aksi sigap tersebut sempat menuai apresiasi karena berhasil meredam tusukan tajam yang mengancam lini belakang tim asuhan Inzaghi.

 

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