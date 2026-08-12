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Bernardo Tavares, Satu-satunya Pelatih di Super League 2026-2027 yang Pernah Juara Liga Indonesia!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 12 Agustus 2026 |15:13 WIB
Bernardo Tavares, Satu-satunya Pelatih di Super League 2026-2027 yang Pernah Juara Liga Indonesia!
Bernardo Tavares bawa PSM Makassar juara Liga Indonesia 2022-2023. (Foto: instagram/@bernardotavares80)
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BERNARDO Tavares, satu-satunya pelatih di Super League 2026-2027 yang pernah juara Liga Indonesia sebagai pelatih kepala akan diulas Okezone. Masing-masing klub telah memiliki pelatih untuk mengarungi Super League 2026-2027.

Pelatih terbaru yang membesut klub Super League adalah Oscar Bruzon. Pelatih asal Spanyol ini menggantikan Paul Munster yang tiba-tiba mundur dari jabatan juru taktik Bhayangkara FC.

1. Bernardo Tavares Bawa PSM Makassar Berjaya

Pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares, pernah membawa PSM Makassar berjaya di Liga Indonesia. Ia membawa PSM Makassar juara Liga 1 2022-2023 setelah mengoleksi 75 angka, unggul sembilan poin atas Persija Jakarta di posisi dua.

Bernardo Tavares bawa PSM Makassar juara Liga 1 2022-2023. (Foto: Instagram/@psm_makassar)
Bernardo Tavares bawa PSM Makassar juara Liga 1 2022-2023. (Foto: Instagram/@psm_makassar)

Setelah keberhasilan di atas, Bernardo Tavares bertahan sebagai pelatih PSM Makassar hingga awal musim 2025-2026. Karena satu dan lain hal, pelatih asal Portugal itu meninggalkan PSM Makassar dan berlabuh ke Persebaya Surabaya di paruh kedua musim 2025-2026.

Bersama Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares juga menunjukkan progress. Terbaru, pelatih berkepala plontos ini membawa Persebaya Surabaya juara Piala Presiden 2026 setelah menang adu penalti 6-5 atas Persib Bandung di final.

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2. Igor Tolic Bukan Pelatih Kepala saat Juara

Kemudian pertanyaan muncul, bukannya Igor Tolic sudah menjadi bagian Persib Bandung saat juara Liga Indonesia 2024-2025 dan 2025-2026? Itu benar, tapi status Igor Tolic adalah asisten pelatih, bukan pelatih kepala.

 

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