BERNARDO Tavares, satu-satunya pelatih di Super League 2026-2027 yang pernah juara Liga Indonesia sebagai pelatih kepala akan diulas Okezone. Masing-masing klub telah memiliki pelatih untuk mengarungi Super League 2026-2027.
Pelatih terbaru yang membesut klub Super League adalah Oscar Bruzon. Pelatih asal Spanyol ini menggantikan Paul Munster yang tiba-tiba mundur dari jabatan juru taktik Bhayangkara FC.
Pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares, pernah membawa PSM Makassar berjaya di Liga Indonesia. Ia membawa PSM Makassar juara Liga 1 2022-2023 setelah mengoleksi 75 angka, unggul sembilan poin atas Persija Jakarta di posisi dua.
Setelah keberhasilan di atas, Bernardo Tavares bertahan sebagai pelatih PSM Makassar hingga awal musim 2025-2026. Karena satu dan lain hal, pelatih asal Portugal itu meninggalkan PSM Makassar dan berlabuh ke Persebaya Surabaya di paruh kedua musim 2025-2026.
Bersama Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares juga menunjukkan progress. Terbaru, pelatih berkepala plontos ini membawa Persebaya Surabaya juara Piala Presiden 2026 setelah menang adu penalti 6-5 atas Persib Bandung di final.
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Kemudian pertanyaan muncul, bukannya Igor Tolic sudah menjadi bagian Persib Bandung saat juara Liga Indonesia 2024-2025 dan 2025-2026? Itu benar, tapi status Igor Tolic adalah asisten pelatih, bukan pelatih kepala.