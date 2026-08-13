Go International! Persik Kediri Kejar Trofi di Turnamen Pramusim Malaysia

PERSIK Kediri bersiap tampil di ajang pramusim Governor's 77th Anniversary International Quadrangular Football Tournament 2026. Pelatih Persik Kediri, Marcos Reina, bertekad membawa pulang trofi dari turnamen pramusim yang digelar di Malaysia tersebut.

Persik Kediri mendapat keistimewaan untuk tampil di Governor's 77th Anniversary International Quadrangular Football Tournament 2026. Turnamen pramusim itu akan digelar di Stadion Hang Jebat, Malaka, Malaysia pada 15 dan 17 Agustus 2026.

Marcos Reina pelatih Persik Kediri

Ajang yang digagas Melaka FC itu juga diikuti Jurong FC dari Singapura dan Phnom Penh Crown asal Kamboja. Berdasarkan hasil undian, Macan Putih -julukan Persik- akan menghadapi Phnom Penh Crown pada pertandingan pertama.

1. Pernah Main di Vietnam

Turnamen tersebut menjadi ajang internasional kedua dalam sejarah Persik Kediri. Sebelumnya, Macan Putih pernah tampil di JVC Cup Vietnam pada 2004 dan berhasil melaju hingga semifinal.

Marcos Reina memiliki target tinggi dalam keikutsertaan timnya di Malaysia. Pelatih asal Spanyol itu ingin membawa pulang trofi internasional pertama untuk Persikmania -suporter Persik- dan masyarakat Kota Kediri.

"Turnamen ini penting bagi Persik dan publik Kediri. Kami akan berusaha menang di dua pertandingan nanti dan membawa pulang trofi untuk warga Kota Kediri. Pemain akan dapat pengalaman menghadapi tim dari Malaysia, Kamboja, dan Singapura," kata Marcos Rein, Okezone mengutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (I.League), Kamis (13/8/2026).

2. Persik Kediri Belum Ideal

Meski demikian, Reina menyadari Persik belum berada dalam kondisi ideal untuk menjalani pertandingan penuh selama 90 menit. Skuad Macan Putih baru menjalani latihan sekitar dua pekan sehingga kondisi fisik para pemain masih belum merata.