Persik Kediri Segera Miliki Kandang Baru, Stadion Gelora Daha Jayati Ditarget Rampung 2027

Persik Kediri segera memiliki kandang baru di tengah musim 2026-2027 (Foto: I.League)

KEDIRI – Persik Kediri segera memiliki kandang baru yakni Stadion Gelora Daha Jayati. Arena yang berada di Desa Bulusari, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, ditargetkan selesai pada 2027.

Stadion GDJ nantinya akan menjadi pendamping Stadion Brawijaya di Kota Kediri yang selama ini digunakan Macan Putih untuk menggelar pertandingan kandang. Kehadiran stadion baru ini menjadi kabar positif bagi Persikmania yang menantikan fasilitas tersebut.

1. Tahap Ketiga

Saat ini, pembangunan Stadion GDJ telah memasuki tahap ketiga dengan fokus utama pengerjaan pemasangan atap stadion. Proyek tersebut merupakan pembangunan multi-years yang dimulai sejak 2023.

Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana memastikan, pembangunan stadion berjalan sesuai rencana dan ditargetkan rampung pada 2027. Jika proses berjalan lancar, Persik berpeluang menggunakan stadion tersebut saat kompetisi 2026-2027 berjalan.

Selama dua musim terakhir, skuad Persik juga sudah cukup mengenal Stadion GDJ karena sering menggunakannya sebagai lokasi latihan. Dengan begitu, adaptasi terhadap venue baru diharapkan berjalan lebih mudah ketika stadion mulai digunakan.

Pada tahap berikutnya, pembangunan akan mencakup sejumlah fasilitas pendukung stadion. Pekerjaan tersebut meliputi pembangunan jalan kawasan stadion, pemasangan lampu, serta penyediaan 10 ribu kursi penonton.

2. Konsultasi dengan PSSI

Untuk memastikan Stadion GDJ memenuhi standar pertandingan sepakbola, Pemerintah Kabupaten Kediri akan melakukan koordinasi dengan PSSI. Hal tersebut dilakukan agar stadion bisa digunakan sesuai kebutuhan sebelum seluruh pembangunan selesai.

“Kami akan konsultasi dengan PSSI. Kira-kira standar minimalnya apa dulu untuk 2026, karena 2027 pembangunan terus dilanjutkan,” ucap Hanindhito dikutip dari laman resmi I.League, Rabu (24/6/2026).

Tahap ketiga pembangunan Stadion GDJ dijadwalkan berlangsung selama 180 hari atau sekira enam bulan. Proses pengerjaan dimulai pada 3 Juni hingga 29 November 2026 dengan pekerjaan utama pemasangan atap.

“Bobot pekerjaan terbesar tahap ini, 70 persen pada pekerjaan pemasangan atap. Pemasangan atap kami selesaikan di tahun 2026,” jelas Hanindhito.