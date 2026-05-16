Hasil Babak Pertama Persik Kediri vs Persija Jakarta di Super League 2025-2026: Skor Sama Kuat 1-1

KEDIRI – Hasil babak pertama Persik Kediri vs Persija Jakarta di Super League 2025-2026 sudah diketahui. Laga di Stadion Brawijaya, Kediri, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026) sore WIB, itu berakhir dengan skor 1-1.

Persik lebih dulu unggul via gol Jose Enrique (24’). Sementara, Persija membalas lewat gol Rayhan Hannan (26’).

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persik dan Persija bermain dengan intensitas tinggi sejak menit awal laga. Tampaknya, kedua tim ingin mencetak gol cepat agar lebih percaya diri memainkan laga.

Tim tuan rumah dapat unggul lebih dahulu atas Persija pada menit ke-24. Kepastian itu setelah Jose Rodriguez mencatatkan namanya di papan skor.

Persija tidak tinggal diam begitu saja setelah tertinggal. Mereka berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-26 lewat gol Rayhan Hannan.

Sampai akhir babak pertama tidak ada tambahan gol lagi. Kedua tim pasti akan berbenah saat jeda turun minum agar lebih baik di babak kedua.