Bintang Persib Bandung Dirumorkan Segera Merapat ke Persik Kediri Musim Depan

BURSA transfer sepak bola Indonesia mulai memanas menjelang berakhirnya kompetisi Super League 2025-2026. Salah satu kabar mengejutkan datang dari penyerang asing milik Persib Bandung, Sergio Castel, di mana Bomber asal Spanyol berusia 31 tahun tersebut dilaporkan bakal berganti kostum dan bergabung dengan Persik Kediri untuk kompetisi musim 2026-2027 mendatang.

Kabar mengenai kepindahan juru gedor bertinggi badan jangkung ini diembuskan oleh akun Instagram @futboll.indonesiaa pada Jumat (15/5/2026). Langkah ini diambil setelah manajemen Pangeran Biru disebut-sebut enggan menyodorkan perpanjangan masa bakti bagi sang pemain yang kontraknya akan kedaluwarsa pada 30 Juni 2026 nanti.

1. Gagal Penuhi Ekspektasi

Keputusan Persib Bandung untuk menyudahi kerja sama dengan Sergio Castel tidak lepas dari performanya yang dinilai jauh dari harapan. Didatangkan pada jendela transfer paruh musim 2025-2026, Castel awalnya diproyeksikan menjadi mesin gol baru yang menakutkan bagi lini serang Maung Bandung.

Namun, Castel justru kesulitan beradaptasi dan kalah bersaing di lini depan. Berdasarkan data yang dihimpun dari Transfermarkt, kontribusi Castel terhitung sangat minim sepanjang putaran kedua.

Castel tercatat hanya tampil dalam delapan laga di seluruh ajang dengan total 143 menit bermain, tanpa sekalipun dipercaya turun sebagai starter. Khusus di kompetisi liga, ia bahkan hanya mengemas enam penampilan dengan total 90 menit bermain dan mengantongi satu kartu kuning.

Tanpa torehan gol maupun assist, namanya pun perlahan tersingkir dari daftar susunan pemain tim pelatih.