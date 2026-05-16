Lupakan Persib Bandung, Persija Jakarta Ingin Bangkit Lawan Persik Kediri

Jordi Amat ingin Persija Jakarta segera lupakan kekalahan dari Persib Bandung (Foto: Instagram/@persija)

KEDIRI – Persija Jakarta berupaya melupakan kekalahan dari Persib Bandung pekan lalu. Bek Jordi Amat mengaku timnya akan habis-habisan meraih kemenangan melawan Persik Kediri di pekan ke-33 Super League 2025-2026.

Duel Persik Kediri vs Persija Jakarta itu akan digelar di Stadion Brawijaya, Kediri, Jawa Timur. Sepak mula dijadwalkan berlangsung Sabtu (16/5/2026) pukul 15.30 WIB.

1. Pukulan Telak

Amat mengatakan kekalahan dari Persib memang menjadi pukulan telak buat Persija. Namun, tim asuhan Mauricio Souza harus segera melupakan kekalahan tersebut.

"Setelah kalah dari Persib, kami marah, kami masih sedih, tapi kami ingin memainkan pertandingan yang sangat bagus besok," kata Amat dalam konferensi pers, dikutip Sabtu (16/5/2026).

"Saya pikir selama musim ini kami pantas mendapatkan lebih, saat melawan Persib juga kami pantas mendapatkan lebih,” imbuh pemain berusia 34 tahun itu.

“Tapi terkadang dalam sepakbola Anda tidak mendapatkan apa yang pantas Anda dapatkan," tegas Amat.