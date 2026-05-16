Manchester United vs Nottingham Forest, Casemiro Siap Jalani Laga Perpisahan dengan Old Trafford

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 16 Mei 2026 |03:26 WIB
Casemiro akan menjalani laga perpisahan dengan suporter saat Manchester United menjamu Nottingham Forest pada pekan ke-37 Liga Inggris 2025-2026 (Foto: Man United)
MANCHESTER – Casemiro akan menjalani laga perpisahan dengan suporter saat Manchester United menjamu Nottingham Forest pada pekan ke-37 Liga Inggris 2025-2026. Ia berjanji akan berusaha keras tidak menangis begitu pertandingan selesai.

Duel Manchester United vs Nottingham Forest itu akan digelar di Stadion Old Trafford, Minggu 17 Mei 2026 pukul 18.30 WIB. Itu merupakan pertandingan kandang terakhir Iblis Merah di musim 2025-2026.

Artinya, Casemiro akan menjalani laga terakhirnya di Old Trafford. Pemain berusia 34 tahun tersebut memang sudah menyatakan bakal pergi begitu kontraknya habis pada 30 Juni 2026.

1. Tidak Ingin Menangis

Jelang laga perpisahan itu, Casemiro mengaku merasa bahagia dengan sambutan pendukung Man United. Ia berjanji akan sekuat tenaga menahan tangis ketika berdiri di hadapan suporter fanatik klub.

“Sejujurnya, saya merasa senang terutama karena kasih sayang dari penggemar dan rasa hormat yang mereka miliki untuk saya,” kata Casemiro, dilansir dari laman resmi Man United, Sabtu (16/5/2026).

“Saya berharap tidak menangis di hari terakhir saya karena itu akan jadi pengalaman yang indah. Istri saya langsung menangis ketika fans meminta untuk bertahan setahun lagi,” imbuh mantan pemain Real Madrid itu.

 

