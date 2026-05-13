Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Crystal Palace Bisa Gagalkan Manchester City dan Arsenal Juara, Oliver Glasner Bilang Begini

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 13 Mei 2026 |18:06 WIB
Crystal Palace Bisa Gagalkan Manchester City dan Arsenal Juara, Oliver Glasner Bilang Begini
Crystal Palace dan Oliver Glasner bisa menggagalkan misi Manchester City serta Arsenal juara Liga Inggris (Foto: Crystal Palace)
A
A
A

LONDON – Crystal Palace masih akan menghadapi Manchester City dan Arsenal dalam tiga laga tersisa di Liga Inggris 2025-2026. Pelatih Oliver Glasner lantas bicara soal jadi penentu titel juara.

Palace akan lebih dulu menghadapi Man City di Stadion Emirates, Manchester, Inggris, Kamis 14 Mei 2026 dini hari WIB. Lalu, mereka menjamu Arsenal di pekan terakhir pada Minggu 24 Mei 2026 malam WIB.

1. Poin

Arsenal vs Manchester City di Final Piala Liga Inggris 2025-2026 (Foto: Manchester City)

Saat ini, Man City mengoleksi 74 poin dari 35 pertandingan. Mereka terpaut lima angka dari Arsenal di puncak klasemen Liga Inggris 2025-2026, yang sudah memainkan 36 partai.

Man City wajib menuai poin penuh atas Palace bila ingin menjaga kans juara Liga Inggris 2025-2026 plus berharap The Gunners terjungkal saat bertandang ke Stadion Sellhurst Park. Glasner sadar betul soal itu.

Tapi, pelatih berpaspor Austria tersebut tidak peduli soal persaingan gelar juara. Ia mengaku ingin menargetkan tiga poin saat menghadapi Man City demi capaian pribadi.

“Saya tidak memikirkan soal itu (persaingan juara). Jika kami hanya mendapat satu poin, kami tidak bisa menyamai rekor poin kami di Liga Inggris, jadi itu yang kami incar,” kata Glasner, mengutip dari laman resmi klub, Rabu (13/5/2026).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/45/3218132/josep_guardiola-Y01w_large.jpg
Arsenal Menjauh, Josep Guardiola Pilih Masa Bodo dan Fokus Terkam Crystal Palace
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/45/3217908/xabi_alonso-WIar_large.jpg
Bukan Liverpool, Xabi Alonso Selangkah Lagi Latih Chelsea?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/10/45/3217513/pep_guardiola_berjanji_untuk_terus_mengejar_arsenal_hingga_akhir-KpGO_large.jpg
Manchester City Hajar Brentford 3-0, Pep Guardiola Janji Terus Kejar Arsenal hingga Akhir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/10/45/3217495/michael_carrick_memuji_mentalitas_man_united_yang_sanggup_menahan_sunderland_0_0_meski_digempur_sepanjang_90_menit-2UkI_large.jpg
Sunderland vs Manchester United Berakhir 0-0, Michael Carrick Puji Mentalitas Iblis Merah
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/05/12/11/1706109/jadwal-afc-u17-asian-cup-13-mei-ada-arab-saudi-hingga-australia-kpn.webp
Jadwal AFC U17 Asian Cup 13 Mei, Ada Arab Saudi hingga Australia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/04/06/gelandang_manchester_city_bernardo_silva.jpg
Juventus Incar Bernardo Silva, tapi Permintaan Gajinya Bikin Pusing
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement