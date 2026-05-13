Crystal Palace Bisa Gagalkan Manchester City dan Arsenal Juara, Oliver Glasner Bilang Begini

LONDON – Crystal Palace masih akan menghadapi Manchester City dan Arsenal dalam tiga laga tersisa di Liga Inggris 2025-2026. Pelatih Oliver Glasner lantas bicara soal jadi penentu titel juara.

Palace akan lebih dulu menghadapi Man City di Stadion Emirates, Manchester, Inggris, Kamis 14 Mei 2026 dini hari WIB. Lalu, mereka menjamu Arsenal di pekan terakhir pada Minggu 24 Mei 2026 malam WIB.

1. Poin

Saat ini, Man City mengoleksi 74 poin dari 35 pertandingan. Mereka terpaut lima angka dari Arsenal di puncak klasemen Liga Inggris 2025-2026, yang sudah memainkan 36 partai.

Man City wajib menuai poin penuh atas Palace bila ingin menjaga kans juara Liga Inggris 2025-2026 plus berharap The Gunners terjungkal saat bertandang ke Stadion Sellhurst Park. Glasner sadar betul soal itu.

Tapi, pelatih berpaspor Austria tersebut tidak peduli soal persaingan gelar juara. Ia mengaku ingin menargetkan tiga poin saat menghadapi Man City demi capaian pribadi.

“Saya tidak memikirkan soal itu (persaingan juara). Jika kami hanya mendapat satu poin, kami tidak bisa menyamai rekor poin kami di Liga Inggris, jadi itu yang kami incar,” kata Glasner, mengutip dari laman resmi klub, Rabu (13/5/2026).