Pesan Haru Leo Navacchio Usai Putuskan Tinggalkan Persik Kediri

JAKARTA - Persik Kediri ditinggalkan kiper utamanya musim depan. Hal ini setelah sang kiper, Leo Navacchio, memutuskan untuk meninggalkan klub.

1. Leo Navacchio Tinggalkan Persik

Pertandingan Persik melawan Persebaya di Stadion GBT Surabaya pada 23 Mei 2026 menjadi laga terakhirnya. Namun, laga perpisahannya tidak berakhir manis karena Persik kalah 5-0 dari Persebaya.

Pria berusia 33 tahun itu dua musim jadi kiper utama di skuat Macan Putih. Leo Navacchio telah tampil dalam 56 pertandingan. Ia total mencatat 84 kebobolan dan 13 kali clean sheet sepanjang membela Persik.

"Ada 56 pertandingan yang saya jalani dengan mengenakan warna ungu melalui perjuangan yang tidak mudah untuk membela sebuah klub dan kota ini," katanya, melansir laman iLeague, Minggu (31/5/2026).

Selama membela skuat Macan Putih itu, Leo Navacchio merasakan ketatnya atmosfer persaingan di kasta tertinggi Indonesia. Ada rasa bahagia, sedih, kecewa, dan bangga.