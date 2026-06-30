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Kata-Kata Aqil Savik Usai Gabung Persija Jakarta

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 30 Juni 2026 |19:16 WIB
Kata-Kata Aqil Savik Usai Gabung Persija Jakarta
Kata-Kata Aqil Savik Usai Gabung Persija Jakarta (Media Persija Jakarta)
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JAKARTA - Pemain baru Persija Jakarta, Aqil Savik, mengaku sangat tertantang bergabung bersama timnya untuk musim 2026-2027. Ia bertekad memberikan kontribusi terbaik untuk Skuad Macan Kemayoran, julukan Persija.

1. Tertantang Gabung Persija

Pemain berposisi kiper tersebut diikat kontrak dengan durasi satu tahun. Aqil didatangkan dari Bhayangkara FC.

Aqil mengatakan sangat senang dapat menjadi bagian dari tim kebanggaan warga Jakarta itu. Ia akan berusaha cepat beradaptasi dengan rekan-rekan barunya.

“Saya melihat ini sebagai tantangan baru sekaligus kesempatan yang luar biasa untuk karier sepak bola profesional saya," kata Aqil dalam keterangannya, Selasa (30/6/2026).

Aqil Savik digaet Persija Jakarta dari Bhayangkara FC Media Persija
Aqil Savik digaet Persija Jakarta dari Bhayangkara FC Media Persija

Menurutnya Persija merupakan tim sarat dengan sejarah dan punya basis suporter yang sangat besar. Jadi, dia mengaku harus tampil maksimal dalam setiap laga demi membawa Persija menjadi juara Super League 2026-2027.

"Persija adalah klub besar dengan sejarah panjang serta memiliki suporter yang luar biasa. Saya dan manajemen memiliki visi yang jelas dan sejalan," kata Aqil.

"Hal itu membuat saya semakin yakin bahwa Persija adalah tujuan yang tepat untuk mencapai target-target besar ke depannya,” tambahnya.

 

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