Belum Diresmikan, Nama Denis Kolinger Nongol di Daftar Skuad Persija Jakarta!

Denis Kolinger sudah nongol di daftar skuad Persija Jakarta untuk musim 2026-2027 (Foto: Instagram/@denis20kolinger)

NAMA Denis Kolinger sudah nongol di daftar skuad Persija Jakarta untuk musim 2026-2027. Padahal, sang pemain belum resmi diumumkan oleh pihak klub.

Dilansir dari Transfermarkt, Kamis (9/7/2026), nama Kolinger sudah termasuk dalam barisan pertahanan Persija. Pemain asal Kroasia itu terdaftar sebagai bek tengah bersama Rizky Ridho, Jordi Amat, Dia Syayid, dan Baihaqi Rifai.

Denis Kolinger (Foto: Instagram/@nklokomotiva)

Meski demikian, Kolinger belum mempunyai nomor punggung resmi seperti pemain lainnya. Dengan begitu, ia kemungkinan besar sebentar lagi akan diresmikan oleh Persija.

1. Kontrak 2 Musim

Sebelumnya, nama Kolinger memang santer dikaitkan dengan Persija. Bahkan, jurnalis Italia Lorenzo Lepore sempat melaporkan pemain berpostur 199 sentimeter tersebut telah menyepakati kontrak berdurasi dua musim.

Kabar itu mendapat konfirmasi langsung dari klub asal Kolinger, NK Lokomotiva Zagreb. Kesebelasan asal Kroasia tersebut mengumumkan perpisahan dengan sang kapten melalui akun media sosial resminya.

“Denis Kolinger telah mengakhiri perjalanannya bersama Lokomotiva dan akan melanjutkan kariernya bersama klub Indonesia, Persija Jakarta,” tulis NK Lokomotiva Zagreb dalam akun Instagram resminya (@nklokomotiva), Kamis (9/7/2026).