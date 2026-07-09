Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement

HOME BOLA LIGA INDONESIA

Belum Diresmikan, Nama Denis Kolinger Nongol di Daftar Skuad Persija Jakarta!

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 09 Juli 2026 |21:10 WIB
Belum Diresmikan, Nama Denis Kolinger Nongol di Daftar Skuad Persija Jakarta!
Denis Kolinger sudah nongol di daftar skuad Persija Jakarta untuk musim 2026-2027 (Foto: Instagram/@denis20kolinger)
A
A
A

NAMA Denis Kolinger sudah nongol di daftar skuad Persija Jakarta untuk musim 2026-2027. Padahal, sang pemain belum resmi diumumkan oleh pihak klub.

Dilansir dari Transfermarkt, Kamis (9/7/2026), nama Kolinger sudah termasuk dalam barisan pertahanan Persija. Pemain asal Kroasia itu terdaftar sebagai bek tengah bersama Rizky Ridho, Jordi Amat, Dia Syayid, dan Baihaqi Rifai.

Denis Kolinger (Foto: Instagram/@nklokomotiva)
Denis Kolinger (Foto: Instagram/@nklokomotiva)

Meski demikian, Kolinger belum mempunyai nomor punggung resmi seperti pemain lainnya. Dengan begitu, ia kemungkinan besar sebentar lagi akan diresmikan oleh Persija.

1. Kontrak 2 Musim

Sebelumnya, nama Kolinger memang santer dikaitkan dengan Persija. Bahkan, jurnalis Italia Lorenzo Lepore sempat melaporkan pemain berpostur 199 sentimeter tersebut telah menyepakati kontrak berdurasi dua musim.

Kabar itu mendapat konfirmasi langsung dari klub asal Kolinger, NK Lokomotiva Zagreb. Kesebelasan asal Kroasia tersebut mengumumkan perpisahan dengan sang kapten melalui akun media sosial resminya.

“Denis Kolinger telah mengakhiri perjalanannya bersama Lokomotiva dan akan melanjutkan kariernya bersama klub Indonesia, Persija Jakarta,” tulis NK Lokomotiva Zagreb dalam akun Instagram resminya (@nklokomotiva), Kamis (9/7/2026).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/09/49/3229177/bek_asal_serbia_radovan_pankov-vGfW_large.jpg
Persija Jakarta Dikabarkan Ajukan Tawaran Fantastis untuk Bek Serbia yang Pernah Main di Liga Champions
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/07/49/3228738/adu_kisaran_gaji_pratama_arhan_di_persija_jakarta_dengan_bangkok_united_menarik_untuk_diulas-yDme_large.jpeg
Adu Kisaran Gaji Pratama Arhan di Persija Jakarta dengan Bangkok United
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/02/49/3227863/denis_kolinger_disebut_sang_mantan_klub_akan_bergabung_dengan_persija_jakarta-HFAc_large.jpg
Mantan Klub Umumkan Denis Kolinger Gabung Persija Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/30/49/3227430/persija_jakarta_rekrut_aqil_savik-QTy6_large.jpg
Kata-Kata Aqil Savik Usai Gabung Persija Jakarta
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/07/09/11/1726579/fifa-tunjuk-wasit-argentina-pimpin-duel-prancis-vs-maroko-rawan-konflik-kepentingan-bqy.webp
FIFA Tunjuk Wasit Argentina Pimpin Duel Prancis vs Maroko, Rawan Konflik Kepentingan
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/07/09/arsene_wenger.jpg
Arsene Wenger Sebut 1 Tim Bisa Jegal Prancis Juara Piala Dunia 2026, Bukan Argentina Apalagi Maroko
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement