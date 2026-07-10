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Profil Denis Kolinger, Bek Baru Persija Jakarta yang Pernah Bela Timnas Kroasia

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 10 Juli 2026 |22:23 WIB
Profil Denis Kolinger, Bek Baru Persija Jakarta yang Pernah Bela Timnas Kroasia
Profil Denis Kolinger, Bek Baru Persija Jakarta yang Pernah Bela Timnas Kroasia (Dok Persija)
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JAKARTA - Profil Denis Koliner, bek Persija Jakarta yang pernah satu kali membela Timnas Kroasia menarik diulas. Ia merupakan pemain kelima yang direkrut Persija untuk menghadapi Super League 2026-2027. 

Ia bergabung dengan Persija setelah kontraknya dengan NK Lokomotiva berakhir. Denis Kolinger dikontrak Persija Jakarta untuk 2 musim ke depan. 

1. Profil dan Karier Denis Kolinger

Denis Koliner merupakan pemain kelahiran Malsch, Jerman. Ia lahir pada 14 Januari 1994. 

Semasa mudanya, Denis Kolinger menimba ilmu di klub  NK Jaska. Pada 2009-2010, ia akhirnya bergabung dengan klub Kroasia, NK Zagreb. 

Dua musim berselang, ia berhasil naik ke tim utama. Namun, ia hanya mampu mengemas 1 caps pada musim pertamanya di NK Zagreb. 

Barulah pada musim kedua, bek setinggi 199 cm itu berhasil mendapatkan menit bermain lebih banyak. Total ia bermain sebanyak 15 pertandingan. 

Denis Kolinger (Dok Persija)
Denis Kolinger (Dok Persija)

Kariernya di NK Zagreb pun semakin moncer pada musim 2013-2014. Ia total tampil di 33 pertandingan. Sejak saat itu ia menjadi bek andalan NK Zagreb. 

Petualangannya bersama NK Zagreb kemudian berakhir setelah NK Lokomotiva membelinya pada bursa transfer musim panas 2016.  Ia didatangkan dengan mahar 200 ribu euro. 

Musim debutnya di NK Lokomotiva berjalan mulus. Ia total tampil di 24 pertandingan. Sejak saat itu, ia menjelman menjadi tembok kokoh bagi NK Lokomotiva.  

 

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