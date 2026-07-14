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Persija Jakarta Dilatih Shin Tae-yong, Gustavo Almeida Punya Ekspektasi Tinggi

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 14 Juli 2026 |03:03 WIB
Persija Jakarta Dilatih Shin Tae-yong, Gustavo Almeida Punya Ekspektasi Tinggi
Kehadiran Shin Tae-yong di kursi pelatih Persija Jakarta memunculkan harapan tinggi di benak Gustavo Almeida (Foto: Instagram/@persija)
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KEDATANGAN Shin Tae-yong di kursi pelatih Persija Jakarta memunculkan harapan tinggi di benak Gustavo Almeida. Ia yakin klub yang dibelanya akan jadi juara musim depan.

Di bawah asuhan pelatih asal Korea Selatan tersebut, Skuad Macan Kemayoran ditargetkan untuk menjadi juara. Jadi, Persija sedang menyiapkan tim dengan semaksimal mungkin.

Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

1. Warna Baru

Gustavo mengatakan kehadiran Shin memang menjadi warna baru di Persija. Ia menyambut baik kehadiran eks pelatih Timnas Indonesia tersebut.

"Tentu saja, semua orang memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap pelatih baru ya," kata Gustavo dikutip dari laman resmi Persija Jakarta, Selasa (14/7/2026).

 

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