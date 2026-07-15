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Pimpin Latihan Perdana Persija, Shin Tae-yong Janji Persiapkan Tim Sebaik Mungkin

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 15 Juli 2026 |20:05 WIB
Pimpin Latihan Perdana Persija, Shin Tae-yong Janji Persiapkan Tim Sebaik Mungkin
Pimpin Latihan Perdana Persija, Shin Tae-yong Janji Persiapkan Tim Sebaik Mungkin (Dok Persija)
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JAKARTA - Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong berjanji kepada The Jakmania untuk mempersiapkan tim sebaik mungkin menyambut musim 2026-2027. Hal itu demi membawa Macan Kemayoran -julukan Persija- dapat meraih gelar juara.

1. Persiapkan Tim

Persija sudah menggelar latihan perdana untuk persiapan Super 2026-2026 di Persija Training Ground, kemarin. Latihan tersebut menjadi penanda era Shin Tae-yong di Persija.

Shin Tae-yong mengatakan masih banyak waktu untuk membangun kekuatan Persija agar bisa bersaing dalam Super League 2026-2027. Super League musim ini akan bergulir pada 4 September 2026.

Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

Selain mengikuti Piala Presiden 2026 pada akhir Juli 2026, Persija berencana pemusatan latihan (TC) di luar negeri. Namun, belum diketahui negara yang akan dituju untuk TC.

"Di sisa periode waktu latihan pramusim ini, kami akan mempersiapkan tim dengan baik dan bekerja keras," kata Shin Tae-yong dalam keterangannya.

Pelatih asal Korea Selatan itu berjanji timnya akan menampilkan daya juang tinggi dalam setiap laga demi meraih kemenangan. Kemenangan menang sangat dibutuhkan Persija agar berada di papan atas klasemen.

 

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