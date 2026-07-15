Shin Tae-yong Langsung Geber Fisik Pemain Persija Jakarta di Latihan Hari Perdana!

PERSIJA Jakarta resmi memulai persiapan menyambut Super League 2026-2027 dengan menggelar latihan perdana di Persija Training Ground, Sawangan, Depok, Jawa Barat pada Selasa 14 Juli 2026. Sesi ini menjadi langkah awal Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- dalam membangun kesiapan tim menghadapi kompetisi yang akan datang.

Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, mengatakan latihan pertama difokuskan membantu proses adaptasi pemain sekaligus membangun fondasi permainan. Menurut Shin Tae-yong, persiapan tim akan dilakukan secara bertahap karena komposisi skuad belum sepenuhnya lengkap.

Pratama Arhan sudah berlatih bersama Persija Jakarta. (Foto: Media Persija Jakarta)

1. Sejumlah Pemain Persija Jakarta Absen Latihan

Shin Tae-yong menjelaskan masih ada sejumlah pemain yang belum bergabung karena tengah menjalankan tugas bersama Timnas Indonesia. Meski demikian, tim pelatih tetap memaksimalkan program latihan bagi pemain yang sudah hadir.

“Ini baru latihan pertama, jadi kami masih dalam proses adaptasi. Beberapa pemain juga belum bergabung karena masih menjalankan tugas bersama tim nasional. Kami akan memaksimalkan pemain yang sudah hadir,” kata Shin Tae-yong, Okezone mengutip dari laman resmi Persija Jakarta, Rabu (15/7/2026).

2. Fisik Jadi Fondasi Utama Pemain

Pada tahap awal pramusim, fokus utama tim pelatih adalah meningkatkan kondisi fisik dasar para pemain. Program tersebut dinilai penting agar seluruh pemain memiliki fondasi yang cukup sebelum memasuki materi latihan yang lebih kompleks.

Shin Tae-yong menegaskan latihan taktikal belum menjadi prioritas pada fase awal persiapan. Aspek tersebut akan diberikan secara bertahap setelah kondisi fisik pemain meningkat dan seluruh anggota skuad sudah berkumpul.