Bernardo Tavares Susun Menu Latihan Seimbang bagi Persebaya Surabaya Jelang Musim 2026-2027

SURABAYA – Pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares, paham betul tidak bisa memberikan menu latihan dengan menitikberatkan pada aspek tertentu. Porsinya sengaja dibuat seimbang demi persiapan matang jelang musim 2026-2027.

Persebaya tidak memiliki banyak waktu untuk membangun kondisi ideal karena sudah menanti dua agenda penting sepanjang Juli. Mereka dijadwalkan menghadapi PSIS Semarang dalam laga 99th Anniversary Game pada 19 Juli, kemudian tampil di turnamen pramusim Piala Presiden.

1. Pramusim Berbeda

Padatnya agenda pertandingan membuat Tavares tak bisa menerapkan pola pramusim seperti musim-musim sebelumnya. Oleh karena itu, ia memilih menggabungkan latihan fisik, taktik, teknik, dan mental sejak hari pertama persiapan.

Persebaya sendiri telah menggelar latihan perdana di Lapangan C Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu 11 Juli 2026. Sejak sesi awal, tim pelatih langsung menyusun materi latihan yang disesuaikan dengan kebutuhan menghadapi pertandingan dalam waktu yang berdekatan.

Tavares menjelaskan jadwal kompetisi yang datang lebih cepat membuat tim harus beradaptasi dengan situasi tersebut. Menurutnya, setiap program latihan harus mampu menjaga kondisi pemain tanpa mengorbankan kesiapan menghadapi pertandingan.

"Inilah sebabnya saya katakan ini adalah pramusim yang berbeda. Karena kami tidak bisa hanya fokus pada target fisik, seperti yang biasanya kami lakukan. Kami harus fokus pada fisik, taktis, teknis, dan mental," ujar Tavares dikutip dari laman resmi iLeague, Rabu (15/7/2026).

Pria berpaspor Portugal itu menambahkan, Persebaya sudah dijadwalkan bertanding pada 19 Juli sebelum melanjutkan kiprah di Piala Presiden mulai 26 Juli. Tim pelatih harus memperhitungkan seluruh kemungkinan, termasuk jika perjalanan di turnamen pramusim berakhir lebih cepat.

"Karena kami sudah bermain pada tanggal 19, dan setelah itu kami sudah memiliki pramusim resmi pada tanggal 26. Dan setelah itu, tergantung pada performa kami, jika kami tidak memberikan performa yang baik, mungkin pada tanggal 1 Agustus adalah pertandingan terakhir kami," jelas Tavares.