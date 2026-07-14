Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement

HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

FIFA Turuti Permintaan Argentina, Pakai Jersey Biru Gelap Lawan Inggris demi Tiket Final Piala Dunia 2026

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 14 Juli 2026 |18:38 WIB
FIFA Turuti Permintaan Argentina, Pakai Jersey Biru Gelap Lawan Inggris demi Tiket Final Piala Dunia 2026
Timnas Argentina bakal lawan Inggris di semifinal Piala Dunia 2026. (Foto: Instagram/afaseleccion)
A
A
A

FEDERASI Sepak Bola Dunia (FIFA) dilaporkan telah mengabulkan permohonan khusus yang diajukan kubu Tim Nasional (Timnas) Argentina jelang melawan Inggris di semifinal Piala Dunia 2026. Demi mendapatkan keuntungan psikologis dalam pertandingan yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat, pada Kamis 16 Juli 2026 dini hari WIB nanti, permintaan Argentina soal jersey mendapatkan lampu hijau.

Sebelumnya, sang juara bertahan secara mendadak mengirimkan surat resmi kepada badan pengatur sepak bola dunia tersebut. Laga ini sendiri terasa sangat spesial karena menjadi pertemuan perdana kedua negara sejak November 2005, sekaligus momen pertama megabintang Lionel Messi yang kini berusia 39 tahun menghadapi The Three Lions –julukan Timnas Inggris.

Jurnalis ternama, Gaston Edul, membocorkan permintaan khusus tersebut berisi permohonan Argentina untuk mengenakan jersey tandang mereka yang berwarna biru gelap, alih-alih menggunakan seragam kebesaran garis putih-biru langit yang ikonik.

Padahal sepanjang turnamen musim panas ini, Argentina hampir selalu memakai seragam utama mereka. Dari enam pertandingan yang sudah dilakoni, Lionel Messi dan kawan-kawan tercatat hanya sekali memakai jersey biru gelap, yakni saat membungkam Yordania 3-1 di fase grup.

Timnas Argentina menang 3-1 atas Yordania @AFASeleccionEN
Timnas Argentina menang 3-1 atas Yordania @AFASeleccionEN

1. Alasan Pakai Jersey Biru Gelap

Keputusan Argentina meminta pergantian warna jersey ini disinyalir kuat karena faktor takhayul dan sejarah manis masa lalu. Kubu Argentina percaya warna biru gelap membawa keberuntungan besar setiap kali mereka bersua rival abadi mereka, Inggris, di panggung Piala Dunia.

Sejarah mencatat, dua kemenangan krusial Argentina atas Inggris diraih saat mereka mengenakan seragam biru gelap. Momen pertama terjadi pada perempatfinal Piala Dunia 1986, disusul kemenangan dramatis lewat adu penalti pada babak 16 besar Piala Dunia 1998.

Pada tahun 1986 di Stadion Azteca, Diego Maradona yang mengenakan nomor punggung 10 berwarna biru gelap mencetak gol legendaris "Tangan Tuhan" dan "Gol Abad Ini" ke gawang Inggris.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/14/51/3230081/pelatih_timnas_prancis_didier_deschamps-l2Jr_large.jpg
Jelang Timnas Prancis vs Spanyol di Semifinal Piala Dunia 2026, Deschamps Sebut La Furia Roja Favorit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/14/51/3230035/harry_kane_geram_timnas_inggris_coba_dipecah_belah_jelang_menghadapi_timnas_argentina_di_semifinal_piala_dunia_2026-msYM_large.jpg
Harry Kane Geram Timnas Inggris Coba Dipecah Belah Jelang Hadapi Argentina di Semifinal Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/14/51/3230013/kylian_mbappe_dan_lamine_yamal_bertemu_di_semifinal_piala_dunia_2026_fifacom-G6pT_large.JPG
Live Malam Ini! Jadwal Siaran Langsung Timnas Prancis vs Timnas Spanyol di Semifinal Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/14/51/3230008/prediksi_skor_timnas_prancis_vs_spanyol_di_semifinal_piala_dunia_2026_fifacom-UiVk_large.jpg
Prediksi Skor Timnas Prancis vs Spanyol di Semifinal Piala Dunia 2026: Les Blues Melangkah ke Final?
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/07/14/51/1728271/live-streaming-premier-padel-malaga-2026-di-vision-jadwal-tanding-dari-awal-sampai-final-lkd.webp
Live Streaming Premier Padel Malaga 2026 di VISION+: Jadwal Tanding dari Awal Sampai Final
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/07/14/winger_timnas_spanyol_lamine_yamal_foto_fifa.jpg
Ulang Tahun ke-19 Lamine Yamal Terasa Berbeda, Kemenangan atas Prancis Jadi Kado Impian
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement