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Siap Jadi Andalan di Lini Tengah, Kyohei Yoshino Mau Persija Jakarta Juara Super League 2026-2027

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 14 Juli 2026 |19:59 WIB
Siap Jadi Andalan di Lini Tengah, Kyohei Yoshino Mau Persija Jakarta Juara Super League 2026-2027
Kyohei Yoshino resmi gabung Persija Jakarta. (Foto: Instagram/persija)
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JAKARTA Persija Jakarta resmi mendapatkan servis gelandang berpengalaman asal Jepang, Kyohei Yoshino, untuk mengarungi Super League 2026-2027. Pemain berusia 31 tahun tersebut menegaskan kesiapannya untuk tampil habis-habisan dan menjadi dinamo baru di lini tengah skuad Macan Kemayoran setelah resmi diperkenalkan ke publik.

Manajemen Persija Jakarta resmi mengumumkan Kyohei Yoshino sebagai pemain baru pada Selasa (14/7/2026). Mantan bek Cerezo Osaka itu langsung diikat kontrak dua musim oleh manajemen klub.

Yoshino merasa senang bisa bergabung dengan Persija Jakarta. Macan Kemayoran menjadi klub Asia Tenggara pertama setelah melanglang buana di kompetisi sepak bola Jepang dan Korea Selatan.

"Saya sangat senang dan bangga bisa bergabung dengan Persija," kata Yoshino dikutip dari rilis resmi Persija Jakarta, Selasa (14/7/2026).

"Saya mengetahui bahwa Persija adalah klub besar dengan suporter yang sangat luar biasa," tambahnya.

1. Rekam Jejak Mentereng di Asia

Kyohei Yoshino merupakan gelandang yang kenyang pengalaman di sepak bola Asia. Pemain berusia 31 tahun itu memulai karier profesionalnya dari Tokyo Verdy pada 2013 silam.

Kyohei Yoshino. (Foto: Media Persija Jakarta)
Kyohei Yoshino. (Foto: Media Persija Jakarta)

Setelah itu, Yoshino sempat merapat ke Sanfrecce Hiroshima (Jepang), Kyoto Sanga (Jepang), Vegalta Sendai (Jepang), Yokohama FC (Jepang), Daegu FC (Korea Selatan), dan berakhir di Cerezo Osaka. Pada 2015, Yoshino sempat mengangkat trofi Liga Jepang bersama Sanfrecce Hiroshima.

Dia juga sempat bermain di Liga Champions Asia bersama klub tersebut. Secara total, Yoshino telah tampil sebanyak 306 penampilan, mencetak 14 gol, dan lima assist di semua kompetisi dalam karier profesionalnya.

Kyohei Yoshino menjadi rekrutan ketujuh Persija Jakarta menatap musim 2026-2027. Sebelumnya, manajemen Macan Kemayoran sudah mendatangkan Victor Dethan, Aqil Savik, Denis Kolinger, Kerim Memija, Pratama Arhan, dan Radovan Pankov.

 

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