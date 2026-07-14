Resmi, Persija Jakarta Datangkan Eks Bek Legia Warszawa Radovan Pankov

Persija Jakarta resmi mendatangkan eks bek Legia Warszawa Radovan Vankov (Foto: Persija Jakarta)

JAKARTA – Persija Jakarta resmi mendatangkan Radovan Vankov. Eks bek Legia Warszawa itu diharapkan mampu memberikan tambahan kekuatan di lini belakang.

"Persija mengikat Radovan dengan kontrak berdurasi dua musim. Kehadirannya diharapkan mampu memberikan tambahan kekuatan, ketenangan, dan karakter kompetitif di lini pertahanan,” tulis keterangan resmi klub, Selasa (14/7/2026).

1. Kenyang Pengalaman

Radovan Vankov (Foto: Persija Jakarta)

Pankov merupakan pemain yang kenyang pengalaman di Eropa. Bek berpaspor Serbia itu itu sempat bermain di berbagai klub Eropa Timur mulai dari Vojvodina hingga Legia Warszawa (Polandia).

Karier profesional Pankov dimulai dari Vojvodina (Serbia) pada musim 2014-2015. Ia kemudian hijrah AEK Larnaca (Siprus) dengan status pinjaman dan bergabung dengan Ural (Rusia) pada 2017-2018.

Pankov lalu melanjutkan petualangannya ke klub seperti Radnicki (Serbia), Red Star Belgrade (Serbia), Cukaricki (Serbia), dan berakhir di Legia Warszawa hingga habis kontrak pada musim 2023-2024. Bek berusia 30 tahun itu memulai lembaran baru dalam karier sepakbolanya.

Persija menjadi klub Asia pertama bagi pemain yang pernah merumput di Liga Champions bersama Red Star Belgrade itu. Presiden klub, Mohamad Prapanca, meyakini Pankov adalah sosok yang tepat untuk melengkapi lini pertahanan Macan Kemayoran.