Sambut Musim Baru, Igor Tolic Buka-bukaan soal Tantangan Pertama di Latihan Persib Bandung

BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Igor Tolic, blak-blakan mengenai tantangan berat yang harus dihadapi anak asuhnya di awal latihan pramusim 2026-2027. Meski kondisi fisik skuad Pangeran Biru menunjukkan perkembangan positif, faktor cuaca ekstrem menjadi ujian tersendiri selama sesi latihan berlangsung.

Persib sendiri baru saja memulai latihan perdana mereka untuk menyambut musim 2026-2027 pada Sabtu, 11 Juli 2026. Latihan yang digelar di Lapangan Pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) tersebut dipimpin langsung oleh Tolic.

Setelah memimpin sesi latihan lanjutan pada Senin (13/7/2026), juru taktik asal Kroasia ini mengakui menjaga performa pemain di tengah suhu udara yang tinggi bukanlah perkara mudah. Sesi latihan ini pun sengaja dirancang agar tetap nyaman bagi para pemain.

1. Taktik Redam Suhu Panas

Igor Tolic mengungkapkan dirinya dan tim pelatih harus memutar otak agar para pemain tidak cepat tumbang akibat kelelahan. Salah satu fokus utamanya saat ini adalah memastikan waktu istirahat armada Pangeran Biru terpenuhi dengan sangat baik.

"Cuaca sedang sangat panas. Jadi, saya hanya ingin memberi semua orang waktu yang cukup untuk tidur. Jika cuaca menjadi lebih panas, mungkin saja kami berlatih lebih pagi," terang Tolic, dikutip dari laman resmi Persib, Senin (13/7/2026).

Sesi latihan Persib Bandung. (Foto: Instagram/persib)

Selain mengatur waktu istirahat, pelatih berusia 48 tahun ini juga menerapkan metode latihan berbasis pemahaman taktik lewat gim. Cara ini dinilai efektif agar para pemain bisa cepat menyerap instruksi tanpa harus terkuras fisiknya secara berlebihan.

"Setiap hari kami belajar hal baru. Kami melakukannya dengan gim sehingga semua orang tahu apa yang harus dilakukannya. Cara ini sudah dimulai sejak latihan perdana. Jadi untuk saat ini, saya hanya berusaha untuk menjaga semuanya. Semua orang juga berusaha untuk bekerja sebaik mungkin, meskipun ini bukan hal yang mudah untuk dilakukan," tambahnya.