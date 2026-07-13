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HOME BOLA LIGA INGGRIS

Penyebab Manchester United Batal Beli Ederson dari Atalanta

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 13 Juli 2026 |00:34 WIB
Penyebab Manchester United Batal Beli Ederson dari Atalanta
Manchester United batal beli Ederson dari Atalanta (Foto: CBF)
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PENYEBAB Manchester United batal beli Ederson dari Atalanta sudah diketahui. Padahal, kedua klub telah mencapai kata sepakat perihal nominal transfer sebelum Piala Dunia 2026 bergulir.

Ya, kedua kesebelasan sepakat dengan harga Ederson di angka 45 juta Euro (setara Rp928,5 miliar). Pemain berpaspor Brasil itu diplot sebagai pengganti kompatriotnya Casemiro yang hengkang.

1. Tes Medis

Ederson

Ederson lantas menjalani tes medis pertamanya pada awal Juni 2026 sebelum memulai masa liburan. Hasilnya cukup memuaskan. Ditambah, pemain berusia 26 tahun itu tiba-tiba dipanggil ke Timnas Brasil.

Pesepakbola kelahiran Campo Grande tersebut menggantikan posisi Wesley yang cedera dalam sesi latihan jelang Piala Dunia 2026. Alhasil, proses kepindahan Ederson ke Man United sedikit tertunda.

Setelah Timnas Brasil kandas di 16 besar Piala Dunia 2026 oleh Timnas Norwegia, Ederson ternyata langsung terbang ke Manchester, Inggris. Ia diwajibkan menjalani tes medis yang kedua.

Dilansir dari Football Italia, Senin (13/7/2026), Ederson ternyata tidak lolos tes medis! Man United disebut tidak yakin dengan kondisi lutut kanan sang pemain.

 

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