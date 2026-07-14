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Resmi! Persija Jakarta Amankan Gelandang Cerezo Osaka Kyohei Yoshino

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 14 Juli 2026 |15:46 WIB
Resmi! Persija Jakarta Amankan Gelandang Cerezo Osaka Kyohei Yoshino
Kyohei Yoshino resmi gabung Persija Jakarta. (Foto: Instagram/persija)
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JAKARTA Persija Jakarta resmi mendaratkan mantan gelandang Cerezo Osaka, Kyohei Yoshino. Pemain asal Jepang tersebut diikat kontrak oleh manajemen Macan Kemayoran dengan durasi dua musim ke depan.

Kyohei Yoshino merupakan gelandang yang kenyang pengalaman di sepak bola Asia. Pemain berusia 31 tahun itu memulai karier profesionalnya dari Tokyo Verdy pada 2013 silam.

Setelah itu, Yoshino sempat merapat ke Sanfrecce Hiroshima (Jepang), Kyoto Sanga (Jepang), Vegalta Sendai (Jepang), Yokohama FC (Jepang), Daegu FC (Korea Selatan), dan berakhir di Cerezo Osaka. Pada 2015, Yoshino sempat mengangkat trofi Liga Jepang bersama Sanfrecce Hiroshima.

Dia juga sempat bermain di Liga Champions Asia bersama klub tersebut. Secara total, Yoshino telah tampil sebanyak 306 penampilan, mencetak 14 gol, dan lima assist di semua kompetisi dalam karier profesionalnya.

1. Rekam Jejak Kaya Pengalaman di Asia

Presiden Persija Jakarta, Mohamad Prapanca, meyakini pengalaman Yoshino akan berdampak positif untuk Macan Kemayoran. Pengalamannya dibutuhkan tak hanya di lapangan, tetapi juga di ruang ganti.

Kyohei Yoshino. (Foto: Media Persija Jakarta)
Kyohei Yoshino. (Foto: Media Persija Jakarta)

"Kyohei merupakan gelandang berpengalaman dengan karakter pekerja keras, disiplin, dan memiliki mentalitas yang kami butuhkan," kata Prapanca dikutip dari rilis resmi Persija Jakarta, Selasa (14/7/2026).

"Pengalamannya bermain di kompetisi tertinggi Jepang dan Korea Selatan diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi tim, tidak hanya dalam permainan namun juga di ruang ganti,” tambahnya.

 

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