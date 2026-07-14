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Bukan Patrick Kluivert Maupun Luis Milla, Dewa United Segera Umumkan Pelatih Baru

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 14 Juli 2026 |20:48 WIB
Bukan Patrick Kluivert Maupun Luis Milla, Dewa United Segera Umumkan Pelatih Baru
Patrick Kluivert saat masih melatih Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/patrickkluivert9)
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BANTEN – Teka-teki mengenai juru taktik baru Dewa United akhirnya mulai menemui titik terang setelah manajemen membantah rumor liar yang mengaitkan dua nama mantan pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert dan Luis Milla. Presiden klub, Ardian Satya Negara, meminta para pendukung setia klub berjuluk Anak Dewa tersebut untuk sedikit bersabar menanti pengumuman resmi pelatih baru mereka.

Skuad Banten Warriors -julukan Dewa United- memang tidak melanjutkan kerja sama dengan Jan Olde Riekerink. Saat ini kursi pelatih kepala masih kosong.

"Enggak (jawaban soal peluang Kluivert dan Milla), bukan juga," kata Adrian saat ditemui Okezone, Selasa (14/7/2026).

1. Kantongi Calon Kuat Pengganti Riekerink

Ardian menjelaskan Dewa United sudah memproses sosok pelatih untuk menyambut Super League 2026-2027. Jadi, pelatih baru akan segera diumumkan resmi oleh klub.

Luis Milla. persib
Luis Milla. persib

"Kami pelatih sudah interview beberapa pelatih, sudah ada satu atau dua nama. Mungkin di tanggal 18 Juli 2026 ini kita sudah bisa sign kontrak dan kami bisa umumumin sih," sambung Ardian.

 

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