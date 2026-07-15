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Digoda Banyak Klub, Hati Aqil Savik Tertambat di Persija Jakarta

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 15 Juli 2026 |03:33 WIB
Digoda Banyak Klub, Hati Aqil Savik Tertambat di Persija Jakarta
Aqil Savik mengaku mendapat banyak tawaran jelang musim 2026-2027 (Foto: Instagram/@aqil_savik)
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AQIL Savik mengaku mendapat banyak tawaran jelang musim 2026-2027. Tapi, hatinya tertambat ke Persija Jakarta dan memutuskan menerima pinangan klub tersebut.

Kontrak Aqil habis bersama Bhayangkara FC pada akhir musim 2025-2026. Ia lalu memutuskan gabung Persija dengan ikatan selama setahun.

1. Banyak Tawaran

Aqil Savik digaet Persija Jakarta dari Bhayangkara FC Media Persija

Aqil mengakui memang banyak klub-klub yang memberikan tawaran kepadanya. Namun, ia lebih tertarik dengan visi yang disampaikan oleh manajemen tim kebanggaan The Jakmania tersebut.

"Oh banyak (tawaran). Saya enggak bisa sebutkan klub-klubnya karena saya menjaga privasi mereka,” kata Aqil, dikutip Rabu (15/7/2026).

“Dan saya ingin tahu visi misi mereka seperti apa dan saya cocok dengan visi misi Persija," sambung kiper berusia 27 tahun tersebut.

 

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