Digoda Banyak Klub, Hati Aqil Savik Tertambat di Persija Jakarta

Aqil Savik mengaku mendapat banyak tawaran jelang musim 2026-2027 (Foto: Instagram/@aqil_savik)

AQIL Savik mengaku mendapat banyak tawaran jelang musim 2026-2027. Tapi, hatinya tertambat ke Persija Jakarta dan memutuskan menerima pinangan klub tersebut.

Kontrak Aqil habis bersama Bhayangkara FC pada akhir musim 2025-2026. Ia lalu memutuskan gabung Persija dengan ikatan selama setahun.

1. Banyak Tawaran

Aqil mengakui memang banyak klub-klub yang memberikan tawaran kepadanya. Namun, ia lebih tertarik dengan visi yang disampaikan oleh manajemen tim kebanggaan The Jakmania tersebut.

"Oh banyak (tawaran). Saya enggak bisa sebutkan klub-klubnya karena saya menjaga privasi mereka,” kata Aqil, dikutip Rabu (15/7/2026).

“Dan saya ingin tahu visi misi mereka seperti apa dan saya cocok dengan visi misi Persija," sambung kiper berusia 27 tahun tersebut.