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Cari Tantangan Baru, Robi Darwis Resmi Tinggalkan Persib Bandung

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 25 Juni 2026 |17:09 WIB
Cari Tantangan Baru, Robi Darwis Resmi Tinggalkan Persib Bandung
Robi Darwis resmi tinggalkan Persib Bandung. (Foto: Instagram/persib)
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BANDUNG – Pemain muda berbakat, Robi Darwis, dipastikan tidak lagi berseragam Persib Bandung untuk musim 2026-2027. Pemain serbabisa berusia 22 tahun tersebut memilih menyudahi kebersamaannya dengan tim masa kecilnya demi mengejar menit bermain dan pengalaman baru di luar Bandung.

Deputy CEO PT PERSIB Bandung Bermartabat, Adhitia Putra Herawan, mengatakan timnya selalu berkomitmen mendukung perkembangan setiap pemain. Itu termasuk para talenta binaan akademi yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan klub.

Skuad Maung Bandung -julukan Persib- menghormati dan mendukung keputusan Robi. Hal itu tentunya agar pemain tersebut dapat semakin berkembang ke depannya.

1. Apresiasi dari Manajemen

"Robi adalah salah satu pemain muda potensial hasil pembinaan Persib yang telah menunjukkan dedikasi dan perkembangan yang sangat baik selama bersama kami. Ketika ia memilih untuk mengambil tantangan baru, Persib menghormati keputusan tersebut dan berharap Robi mendapatkan kesempatan bermain yang lebih besar sehingga dapat terus berkembang dan mencapai potensi terbaiknya," ujar Adhitia dilansir dari laman Persib, Kamis (25/6/2026).

Dia mengatakan Persib pun turut berterima kasih atas kontribusi Robi selama empat tahun terakhir. Persib pun berharap Robi dapat semakin bersinar dan meraih prestasi bersama klub barunya.

Robi Darwis dan Kakang Rudianto. (Instagram/persib)
Robi Darwis dan Kakang Rudianto. (Instagram/persib)

"Atas segala kontribusi, dedikasi, kerja keras, dan kebersamaan yang telah diberikan selama empat musim terakhir, PERSIB menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Robi Darwis," sambung Adhitia.

"Kami mendoakan agar ia senantiasa diberikan kesehatan, kesuksesan, dan mampu meraih prestasi terbaik dalam perjalanan karier berikutnya. Hatur nuhun, Robi Darwis. Sampai bertemu kembali di kesempatan yang lebih baik," tambahnya.

2. Perjalanan di Maung Bandung

Perjalanan Robi bersama Persib dimulai ketika ia mendapatkan promosi ke tim senior dari Akademi PERSIB menjelang bergulirnya Liga 1 (sekarang Super League) 2022-2023. Meski saat itu usianya belum genap 19 tahun, Robi mampu menunjukkan kualitas dan kepercayaan diri yang membuatnya mendapat kesempatan tampil dalam 17 pertandingan pada musim debutnya.

 

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