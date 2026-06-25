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Bocor ke Publik! Mantan Pemain Real Madrid Jese Rodriguez Gabung Persib Bandung?

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 25 Juni 2026 |09:19 WIB
Bocor ke Publik! Mantan Pemain Real Madrid Jese Rodriguez Gabung Persib Bandung?
Jese Rodriguez dikabarkan segera gabung Persib Bandung. (Foto: Instagram/@jeserodriguez10)
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MANTAN pemain Real Madrid Jese Rodriguez dikabarkan gabung Persib Bandung pada bursa transfer musim panas 2026. Kabar ini muncul setelah obrolan yang viral di media sosial antara Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan serta Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat dari Fraksi PPP Arief Maoshul Affandy.

Erwan yang merupakan anak dari putra Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat, Umuh Muchtar, membocorkan Persib Bandung telah mengamankan jasa eks pemain Real Madrid, Jese Rodriguez. Tak cuma Jese Rodriguez, Maung Bandung -julukan Persib Bandung- juga akan mengamankan jasa eks pemain Ajax Amsterdam.

Jese Rodriguez saat membela Las Palmas. (Foto: Instagram/@jeserodriguez10)
Jese Rodriguez saat membela Las Palmas. (Foto: Instagram/@jeserodriguez10)

Saat ini, Persib Bandung dikaitkan dengan bek FC Utrecht yang berstatus mantan pemain Ajax Amsterdam, Mike van der Hoorn. Hanya saja, Mike van der Hoorn kencang dikaitkan dengan klub Siprus, AEK Larnaca.

“Jese, Jese siapa gitu. Ada juga mantan pemain Ajax,” kata Erwan kepada Arif.

“Mudah-mudahan awal Juli (Jese dan mantan pemain Ajax gabung Persib),” lanjut Erwan.

1. Karier Panjang Jese Rodriguez

Nama Jese Rodriguez mencuat ketika membela Real Madrid pada 2011-2016. Meski harus bersaing dengan nama-nama besar di lini depan Real Madrid saat itu seperti Cristiano Ronaldo, Karim Benzema dan Gareth Bale, Jese Rodriguez tidak gentar.

Total dari 94 pertandingan bersama Real Madrid, Jese Rodriguez mengemas 18 gol dan 15 assist. Setelah membela Real Madrid, Jese Rodriguez pernah memperkuat sejumlah tim seperti Paris Saint-Germain (PSG), Las Palmas, Stoke City, Real Betis, Sporting CP, Ankaragucu, Sampdoria, Coritiba dan Johor Darul Ta’zim.

 

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