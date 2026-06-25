Novri Setiawan Resmi Cabut, Jadi Pemain Ke-10 yang Dilepas Persik Kediri!

KEDIRI – Manajemen Persik Kediri langsung bergerak cepat melakukan evaluasi besar-besaran demi menyongsong ketatnya persaingan di kompetisi Super League 2026-2027 mendatang. Sebagai bentuk keseriusan dalam menata kekuatan baru, tim kebanggaan warga Kediri ini mulai melakukan perombakan skuad secara agresif yang disesuaikan dengan kebutuhan taktis tim.

Skuad Macan Putih -julukan Persik- dipastikan tak memakai jasa Novri Setiawan. Novri menjadi pemain ke-10 Persik Kediri yang kontraknya tak diperpanjang lagi musim depan.

Manajer Persik Kediri, Rachmad Tri Kuncara mengatakan Novri menampilkan performa terbaik dan menjadi bagian penting di lini belakang. Untuk itu, dia sangat mengapresiasi kontribusi dari Novri.

1. Apresiasi Tinggi Manajemen

"Novri Setiawan adalah sosok pemain profesional yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan klub sepanjang musim lalu. Persik Kediri berterima kasih atas kerja keras dan kontribusi tinggi yang diperlihatkan selama ini," ujar Tri Kuncara dilansir dari laman i.League, Kamis (25/6/2026).

Novri Setiawan

Tri Kuncara mengatakan mendukung penuh di mana pun Novri nantinya akan berlabuh dalam karier sepak bolanya. Menurutnya, Novri merupakan pemain berkualitas dan sarat dengan pengalaman.